A több székelyföldi játékost is foglalkoztató nemzeti együttes jól kezdte a szerbek elleni meccset, és Szőcs László góljával másfél perc után már vezetett is (0–1). Az első félidő felénél a szerbek az egykori Temesvári Informatika és a Csíkszeredai Imperial WET volt játékosa, Stefan Rakić révén egyenlítettek (1–1). Kevéssel később a házigazdák első számú kapusa kiállíttatta magát, az emberelőnyt kihasználva Felipe Oliveira ismét vezetéshez juttatta a román válogatottat. A vendégek előnye ezúttal sem tartott sokáig, hiszen a házigazdák Jovan Lazarević találatával újfent döntetlenre hozták a mérkőzést (2–2). A térfélcsere után Szerbia játszott jobban, előbb Lazarević, majd Dragan Tomić volt eredményes (4–2). Innen vészkapussal játszott Románia, s a kockázatos taktika meghozta a gyümölcsét: a 37. percben Szőcs szépített, majd a 39-ben Octavian Cireș állította be a 4–4-es végeredményt.

A találkozón az SG Kecskemét Futsal együttes háromszéki csapatkapitánya, Mánya Szabolcs is kapott játéklehetőséget és több ziccer is fűződött a nevéhez. Játékosunk elmondása szerint nagyon nehéz meccset játszottak a szerbekkel, s az első félidőben kihagyott helyzetek megbosszulták magukat.

A román futsalválogatottnak egyenes ágon már nincs sansza kijutni az Eb-re, de olcsó vigaszként még elcsíphetik a két pótselejtezős hely egyikét. Ehhez azonban szerdán le kell győzni a 4-es csoportban sereghajtó Észak-Macedóniát, és a szerbeknek ki kell kapniuk Bosznia-Hercegovina vendégeként. Ha összejön ez a forgatókönyv, akkor Románia legrosszabb másodikként pótselejtezőt játszhat, s ellenfele akár Magyarország is lehet.

Teremlabdarúgás, Eb-selejtező/5. forduló: Szerbia–Románia 4–4 (2–2/gólszerzők: Rakić 9., Lazarević 15., 24., Tomić 33., illetve Szőcs 2., 37., Felipe Oliveira 11., Cireș 39.), Észak-Macedónia–Bosznia-Hercegovina 2–3. A 4-es csoport állása: 1. Bosznia-Hercegovina 15 pont, 2. Szerbia 6 pont, 3. Románia 3pont, 4. Észak-Macedónia 2 pont. (tibo)