Azért siratom a kinevezését, mert göröngyös út áll előtte, no meg azért is, mert megtorpanhat, lelassulhat az a szép gazdasági-társadalmi fejlődés, amelyet az utóbbi időben tapasztaltunk a községben. Sok régebbi sáros-poros, gödrös utca ma már sima és aszfaltozott, járdák is vannak, ivóvíz folyik a csapon, a szennyvíz a tisztítóállomások felé tódul, és közeledik a földgáz bevezetése. Az utóbbi 10–15 évben 28 pályázatból 23 millió euró jött a községbe, és ez sok mindent megmagyaráz. A sikerhez jó munkaközösség is kellett, ami Uzonban meg is volt – ezt kellene látnunk megyeszinten is a jövőben.

Örvendek és büszkeséggel tölt el – sok falustársammal egyetemben –, hogy dr. Ráduly István személyében községünk a második megyevezetőt adja, miután 1940–44 között dr. Szent-Iványi Gábor volt Háromszék vármegye főispánja. Ez is öregbíti községünk hírnevét!

1990 óta a prefektusok nem voltak e vidékről valóak, nem is tudták vagy akarták átérezni (tisztelet a kivételnek) az itteni emberek sorsát, múltját, e tájhoz és a hagyományaikhoz való ragaszkodását, és nagyon sokszor akadályozták a fejlődést azzal, hogy a „kéziféken tartották a kezüket”, és a kormányhatározatok egy részét is eltérítették, hogy mifelénk ne érvényesülhessenek. Prioritásuk az akadékoskodás és a büntetések alkalmazása volt. A helyzet most változni látszik, az erdélyi megyék egy részébe már magyar nemzetiségű prefektusokat és alprefektusokat is kineveztek, talán a központban is rájöttek arra, hogy a székely-magyarok eddig is inkább hozzátettek az ország általános fejlődéséhez, mintsem akadályozták volna, még akkor is, amikor kettős mércével szembesültek...

Ha a gazdasági-anyagi fejlődéshez hasonlóan alakul a kultúra és a művelődés is, bebizonyosodik, hogy itt még van tartalék!

Az új háromszéki prefektus nem csak alkatilag egyenes, tartásos, nem ide-oda hajló ember: az elképzelései is ilyenek, épp ezért bizonyítani fog a megye és az ország előtt. Az itt élők – és ezt mindenkire értem – felsorakoznak mögötte, és így munkája sikeres lesz. Őszinte, igazságos és törvényes együttműködésre van szükség az önkormányzatokkal, és az eredmény nem marad el. A térség továbbfejlesztéséhez szükséges pénz nem okoz majd gondot, csak ember kell, aki okosan felhasználja.

Kovászna megye most már jó kezekben van, a prefektúra és a megyei önkormányzat együttműködése fogja igazolni, hogy lehet jobb, szebb, békésebb életet élni ezen a tájon is, nemzetiségi, vallási vagy más megkülönböztetés, alá- és fölérendelés nélkül, mindenki javára. Gratulálunk az új kormánymegbízott kinevezéséhez, és őszintén szurkolunk, hogy jól végezze feladatát.

N. Kányádi Mihály, Szentivánlaborfalva