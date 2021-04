Ipartörténeti szempontból annyira nélkülözhetetlen itthon ez a kötet, hogy román nyelvű kiadását a bukaresti kormány mellett működő Interetnikus Kapcsolatok Osztálya vállalta fel. A Nagyszebeni Német Demokratikus Fórum gondoskodása révén a szebeni Honterus Kiadónál jelent meg kifogástalan grafikai szerkesztésben.

A mi szempontunkból azért figyelemre méltó a munka, mert összefoglalja a fémből készült legfontosabb kézműipari termékeket, kiemelve a romániai templomok harangjait, megjelölve az egyházközségek felekezeti hovatartozását is. A szerző megkülönböztetett szorgalommal tanulmányozta és felhasználta a magyar nyelven megjelent hasonló témájú kiadványok és kötetek ipartörténeti adatait. Ismerteti és átveszi Benkő Elek Erdély középkori harangjai és bronz keresztelőmedencéi című, 2002-ben Kolozsváron megjelent kötetének adatait, felhasználja a gyergyói Márton László mérnök Hargita megyéről szóló, 2001-es kultúrtörténeti kötetét, e sorok írójának 2010-ben Ba­róton megjelent, főleg a Székelyföld területét lefedő Harangoskönyvét, figyelmét azonban nem kerülték el a Nyárád menti harangok sem, melyeknek összefoglalóját Gligor Róbert László készítette (Marosvásárhely, 2008). Figyelme kiterjedt a Monarchia előtti emlékekre is, melyeknek tetemes része erdélyi szász műhelyek terméke. Alapvető forrása volt Friedrich Müller 1860-ban megjelent erdélyi harangmonográfiája és a nemrég elhalt Patay Pálnak a Magyar Nemzeti Múzeum haranggyűjteményéről szóló, Budapesten 1989-ben megjelent kötete is.

Ezek után már nem csodálkozhat az olvasó, ha a kötetben rátalál Szotyor, Szacsva, Olasztelek, Erdőfüle, Maksa stb. legrégebbi harangjaira is, melyeknek fényképfelvételeit a Csernátonban élő Kerekes Zoltán készítette.

Külön érdeme a kiadványnak, hogy ismerteti az Erdély területén működő egykori és jelenlegi (Marosvásárhely, Székelyudvarhely) harangöntő műhelyeket.

Erdélyi magyar harangkincsünk a nagyvilágban is ismert lesz, ha a szerző kötete német nyelven is napvilágot lát, bizonyítékaként annak, hogy öntött kincseink különálló, sajátos részét képviselik a mai Románia kincseinek.

* Patrimoniu preindustrial și industrial în Romania. Sibiu, 2020