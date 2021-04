Segítenek Szlovákiának

Szijjártó Péter hangsúlyozta: Magyarország nagyon szívesen segít Szlovákiának, hogy minél több ember életét és egészségét tudják megmenteni. Magyarország abban érdekelt, hogy szomszédai is sikeresek legyenek a koronavírus elleni védekezésben, hiszen a sikeres védekezésük segíti, hogy a magyar védekezés is sikeres lehessen – hangsúlyozta. Azt mondta, Magyarország és Szlovákia ezer meg ezer szállal kötődik egymáshoz, így nem lehetséges és senki nem is akarhatná, hogy hermetikusan elzárkózzanak. Szijjártó Péter példaértékűnek nevezte Magyarország és Szlovákia védekezési együttműködését. Emlékeztetett, a két ország segítette egymás állampolgárainak hazahozatalát. A miniszter példaszerűnek nevezte a két ország együttműködését a határátkelők üzemeltetésében, az ingázók segítésében, valamint az áruforgalom folyamatosságának fenntartásában is. Közölte: Igor Matovič kormányfőként egyértelműen a kölcsönös segíteni akarás motorja volt.

Igor Matovič köszönetet mondott Szijjártó Péternek és Magyarországnak a baráti viszonyért, és kiemelte, hogy a két ország kölcsönösen támaszkodhat egymásra. Kiemelte, a magyar vezetőknek volt bátorságuk más vakcinákat is vásárolni, ezért Magyarország még kedvezőbb pozíciót érhet el. Igor Matovičot fogadta Orbán Viktor miniszterelnök is.