Reménykedjünk

Alig várom augusztust, mert a miniszterelnök megmondta, ha addig beoltanak összesen tízmillió felnőttet (ebből már csak 7,7 millió van hátra amúgy), már akár vissza is térhetünk a régi jó, maszkmentes életünkhöz. Úgy eldobom a maszkot, és meg is taposom, mint egy cigarettacsikket. Bizonyítani tudom annak káros mellékhatását, ugyanis ha hidegben viselem, annak az a következménye, hogy nem látok tisztán, mert meghomályosodik a szemüvegem.

Az a jó, hogy lassan oda jutunk, annyi vakcina lesz, amennyi kell, sőt, még több is, sokan ugyanis visszamondták az Astra Zeneca oltást, mivel az emberek napestig hallják-látják a vitát arról, hogy használatának lehetnek estleges mellékhatásai. Attól félek, hogy az Astra Zenecát előállító cég ellenoffenzívába kezd, és kutatói majd kimutatják a többi oltóanyag feltételezett mellékhatását, aztán attól jól megijednek az emberek, és elmegy a kedvük attól, hogy beoltassák magukat. Azt meg lehetne oldani, hogy mint régen a választásokon, ha valaki megígérte, hogy leadja voksát valamelyik pártra, akkor az illetőt miccsel és sörrel tisztelték meg. Az oltásgyártók is áldozhatnának valamennyit kevéske hasznukból arra, hogy ilyen akciókat kezdeményezzenek, mert megérné nekik. Mivel ilyen bajban van az Astra Zeneca, hát az ígérhetne – mondjuk – legalább két pár miccset és két sört. Az busásan megtérülne, mert mindenki az ő oltóanyagjukért tolongana.

Augusztus elsejéig még sok víz lefolyik Demboviccen – és az orvosok, ápolók hátán. Szerencsére újabb és újabb megoldások születnek a járvány kezelésében és annak hatásainak felszámolásában. Ha kell, akkor még improvizálnak is. A fővárosi Foișor Kórházból egy éjszaka percek alatt kiköltöztették még a frissen operált betegeket is, hogy az másnap már Covid-betegeket tudjon fogadni. Emiatt most már az egészségügyi miniszter lemondatását a Sanitas szakszervezet elnöke mellett saját pártjának alelnöke is kéri.

De sajnos egyre több helyre lenne szükség a járványfertőzöttek elhelyezésére. Az abrudbányai kórház nem volt felkészítve koronás betegek fogadására, mivel nem volt intenzív osztálya, aminek létrehozását a kórház vezetősége már vagy három éve kérte. Így most improvizálni kellett, és úgy oldották meg a problémát, ahogy tudták. Lyukakat fúrtak a falakba, és bevezették az oxigént. Ráállhatnánk könnyű, hordozható oxigénpalackok gyártására, és ha már egyáltalán nem lesz hely a kórházakban, akkor bárki vehetne egy palackot, otthoni használatra. De ha nem lanyhul ez a járvány, akkor kerülhet olyan vállalkozó, aki jutányosan bevezeti a lakásba az oxigént is. (A gáz mellett.) Különben már vannak használhatatlan moduláris, drága kórházaink is, amelyek vagy engedély-, vagy szakemberhiány miatt nem működnek. Az oltóközpontokból át lehetne vezényelni a személyzetet oda, ahol szükség van rájuk, az oltást meg a kábítószer-fogyasztók megoldhatnák, mivel ők értenek az oltáshoz, mert naponta belövik magukat.

A helyhiány miatt Kolozsváron az ország legnagyobb sportcsarnokát ismét COVID-kórházzá alakítanák át, miután már egyszer tavaly májusban megtették ezt. Be is rendezték 350 ággyal, de aztán végül senki nem feküdt beléjük. Most a megye prefektusa bejelentette, hogy megteltek a kórházak, és ismét megteszik. A sportcsarnokokban úgysem lehet közönség előtt bonyolítani a különféle rendezvényeket, így mindeniket át lehetne alakítani COVID-kórházzá. A különféle meccseket meg le lehetne bonyolítani az iskolák tornatermeiben.

Kolzsvár polgármestere, Emil Boc szerint az a baj, hogy a városban túl sokat tesztelnek és így – logikus – sok COVID-esetet mutatnak ki. De ugyebár, ha sokan esnek át a betegségen, akkor Kolozsvár lesz az első város, amelyik megszabadul a koronavírustól. Különben nemrég még spanyol mintára (ahol ötezren szórakoztak) több ezer résztvevős kísérletkoncertet akart szervezni. Kolozsvári javaslat az is, hogy a parkolóhelyeket alakítsák át teraszokká, így javul a vendéglátóhelyek helyzete. Az autósok közlekedjenek tömegközlekedési eszközökkel. (Különben is, nemsokára metró is lesz Kolozsváron.) De az autós mozik mintájára autós vendéglőket is lehetne nyitni.

Örvendetes az is, hogy míg a „magyar” húsvétokon csak éjjel kettőig lehetett az templomokba és az utcára menni, az ortodoxon már egész éjjel. Ezen kívül javul az elhunytak helyzete is, mert már oda jutottunk, hogy őket fel szabad öltöztetni.