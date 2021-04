Bakk-Vitális Mária Kinga, a Zarah Moden Kft. és a New Fashion Rt. vezérigazgatója elmondta: valóban rossz a gazdasági helyzet Európa-szerte, azok az üzletek, ahol termékeiket forgalmazzák, a világjárvány miatt többnyire zárva voltak és vannak még mindig, vagy rövidített nyitvatartási programmal dolgoznak. Február végén a két gyár nem a tegnapi cikkben említett 450–500, hanem 1367 alkalmazottat foglalkoztatott, ami azt jelenti, hogy a tervezett leépítés után is közel 1240 alkalmazott marad. Annak érdekében, hogy minél több munkahelyet megmentsenek, már 2020-ban is éltek a kényszerszabadság lehetőségével, és idén is többször rövidített munkaprogrammal fognak dolgozni. A vezérigazgató bízik abban, hogy az európai gazdaság előbb-utóbb, legkésőbb 2022-ben újraindul, és akkor a két gyár is kikerül a mostani nehéz gazdasági helyzetből.