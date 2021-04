Háromszéken, miként az ország majd minden megyéjében a koronavírus brit variánsa vette át a korábbi változat helyét, ami fertőzőbb és súlyosabb betegséget idéz elő – közölte Ágoston László megyei közegészségügyi igazgató. Érdeklődésünkre, hogy mi állhat a hétvégi jelentés szerinti 154 új eset hátterében, az intézményvezető elmondta, szóban forgó adat pénteki és szombati jelentést is tartalmaz, továbbra is napi 50–70 pozitív tesztről tájékoztatják a megye laboratóriumai az igazgatóságot. Háromszéken a ProVitam diagnosztikai központban és a megyei kórházban végeznek PCR-teszteket, a MedLife-laboratóriumban is feldolgoznak mintákat, de ezek közül kevés a háromszéki. Említett három laboratórium napi teszteredményei szerepelnek a naponta közölt statisztikában, ezek szinte kizárólag a koronavírus brit változatára utalnak – mondotta az igazgató.

Lapunk érdeklődésére Fejér Szilárd, a sepsiszentgyörgyi ProVitam diagnosztikai központ kutatóvegyésze megerősítette, jelenleg szinte kizárólag a koronavírus brit változata van jelen megyénkben is, amit legbiztonságosabban szekvenálással lehet kimutatni, ami a vírus genetikai információinak pontos meghatározásán alapszik. A szakember elmondta, egyrészt azért súlyosabbak a jelenlegi esetek, mert az emberek közül még mindig nagyon sokan szkeptikusak ezzel a betegséggel szemben és későn jelentkeznek az orvosnál, másrészt ez a variáns körülbelül másfélszer fertőzőbb, mint a tavalyi, és súlyosabb betegséget vált ki, mert jóval könnyebben jut be a sejtekbe, emiatt több sejtet ér el és erősebb fertőzést idéz elő. Megnyugtató ellenben, hogy az Európában jelenleg forgalomban lévő mindenik vakcina hatásos az említett vírus esetében, ellenben aggodalomra adhat okot, ha majd nálunk is megjelenik a vírus brazil, illetve dél-afrikai változata – szögezte le.

Fejér Szilárd kérdésünkre elmondta, a védőoltás hazai kezdete óta 122 páciensnél követték a vakcinára adott immunválaszt, és lényeges különbségeket tapasztaltak azoknál, akik nem estek át a fertőzésen és azoknál, akik az oltás előtt már igazoltan megkapták a fertőzést, illetve az oltás napján rendelkeztek antitestekkel. Az általuk használt módszerrel az első esetben általában három hét után lehet kimutatni a szervezet által termelt antitestek bizonyos mennyiségét, ami a második oltás után növekszik, míg a második kategóriánál az első dózist követően 7–10 nappal már jelentős mennyiségű antitest van jelen. Ez a különbség később is megmutatkozik a két csoport között, de csak több hónap elteltével lehet következtetni majd arra, hogy az immunitás valójában mennyi ideig tart – mondotta a kutatóvegyész. Fejér Szilárd szerint nincs különösebb jelentősége annak, hogy kinél milyen reakciót vált ki a védőoltás, minden szervezet másként reagál, de egyetlen vakcina sem felelős egy esetleges pozitív teszteredményért, ennek oka az lehet, hogy a védőoltás még nem fejtette ki a kellő hatását és időközben az illető megfertőződött.

A sepsiszentgyörgyi megyei kórház fertőzőosztályán a ma reggeli adatok szerint ötvenhat koronavírussal fertőzött beteget kezeltek, az intenzív osztályon tízet, mindkét osztály elméletileg bővíthető, de több orvost nincs honnan előkeríteni – szögezi le András-Nagy Róbert. A kórházmenedzser elmondta, tavalyhoz és a korábbi hónapokhoz képest is több jelenleg a fiatal a súlyos betegek között, az intenzíven is ápolnak 30–40 éveseket. Ha a fertőző épülete nem lesz elegendő a koronavírusos betegek ellátására, a főépületben kell összehúzódniuk bizonyos osztályoknak, ez elméletileg megoldható, de az intenzív terápiás ellátás bővítése plusz orvosok nélkül szinte elképzelhetetlen – mondotta. A menedzser szerint a lakosság körében még mindig nem elég erőteljes a járványügyi felelősségvállalás, aki átesett a fertőzésen vagy már beoltatta magát azt gondolja, járványügyi szabályok betartása nélkül közlekedhet, érintkezhet emberekkel, aki pedig nem volt beteg és még mindig nem oltatta be magát, illetve nem is kért időpontot, azok körében sokan nem veszik komolyan, hogy egészségügyi szempontból a háborús időkhöz hasonló helyzet van – állítja a kórházvezető.