A Csiszár Dénes Tanműhely és a Praetoria Egyesület szervezésé­ben április 15-én, csütörtökön 18 órától Kézdivásárhelyen az Erzsébet Teremben bemutatják Salamon Ferenc ny. magyartanár, helytörténész A kézdiszéki kisállattartás történetéből című könyvét. A szerzővel dr. Herman Constantinescu beszélget.

RTV1. Ma 15.10-től: Szotyori Anna-kiállítás – A Marosvásárhelyi Kultúrpalota Art Nouveau Galériájában volt 2019 tavaszán Szotyori Anna grafikus életműkiállítása. A tárlaton közel 70 év termése került kiállításra: rézkarcok, fametszetek, tusrajzok, olajfestmények, temperák idé­zik fel a képzőművész alkotói világát, amelyből markánsan kirajzolódik az egykori és mai Vásárhely arculata, lakóinak hangulata, érzésvilága. A kiállítás alkalmából Szotyori Anna műtermében mesélt életéről.

Lélektréning 2. – Az irodalmi rovat második meghívottja Serestély Zalán. Apacsend című versét ő maga olvassa fel, a versről pedig két fiatal költőtárs elmélkedik: Horváth Benji és André Ferenc. B. Nagy Veronika és Sánta Ádám rovata a kortárs költőket szeretné közelebb hozni az olvasókhoz.

Csoma – Opera Cinematique – Kőrösi Csoma Sándor nyelvtudós, könyvtáros, a tibetológia megalapítója, a tibeti–angol szótár megalkotója 179 évvel ezelőtt, 1842. április 11-én halt meg Dardzsilingben. 2019-ben a 27. marosvásrhelyi Alter-Native Nemzetközi Rövidfilm Fesztiválon is bemutatták Szemző Tibor, Kéringer László és Gőz László mozikoncertjét, a Csoma – Opera Cinematique produkciót.

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. Sepsiszentgyörgyön a Gyár utcai templomban ma 17 órától csendes szentségimádás lesz az esti szentmise előtt. A héten az esti szentmisék alatt, csütörtökön és pénteken 17 órától is gyónási lehetőség van a bérmálkozóknak és a bérmaszülőknek. Vasárnap a 10.30-kor kezdődő szentmise részeként bérmálás lesz a közösségben. Kérik, hogy akinek családjában nincsen bérmálkozó fiatal, azok a 8.30-kor vagy a 18 órakor kezdődő szentmisére menjenek. 12 órakor nem lesz szentmise.

SZŰZANYA-TISZTELET. A sep­siszentgyörgyi Szent József-templomban ma 18 órától a szentmisével kezdődik az éjszakai virrasztás; a Szent Benedek-templomban ma 18 órától kezdődik a szentmise, utána a fatimai Szűzanya tiszteletére végeznek imádságot.

Ingyenes ügyintézés Bölönben

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai szerdán 16–18 óráig Bölönben a polgármesteri hivatalban fogadják az érdeklődőket szigorú egészségügyi-biztonsági szabályok betartása mellett. Az igénylőknek segítenek a magyar állampolgárság kérelmezésében, a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, az útlevél igénylésében, regisztrációval, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben, a dossziék összeállításában is.

Aki Háromszéken szeretné beadni az említett kérelmeket anélkül, hogy Csíkszeredába kelljen utaznia, keresse fel hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), baróti irodáját (Szabadság utca 19-es tömbház, 4B lépcsőház, telefon: 0742 174 168).

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Köpecen és Miklósváron, szerdán Vargyason gyűjti a szelektív hulladékot. A lomtalanítási programban 5 kg leadott üvegért 0,5 liter sör jár, az elektronikai hulladék ellenértékét továbbra is levonják a számlából, a bútorokat, fölöslegessé vált abroncsokat, egyéb tárgyakat ingyenesen szállítják el

ÍRNI KELL A NÉP ÜGYVÉDJÉHEZ. A Nép Ügyvédje intézmény brassói területi irodája továbbra sem tart sepsiszentgyörgyi meghallgatásokat. Kérik az állampolgárokat, hogy panaszaikat írásos formában, akár magyar nyelven megfogalmazva a brassói területi iroda címére küldjék be: Brassó, Mihail Kogălniceanu sugárút 23. szám, C7-es tömbház, 402-es iroda (B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 23, bloc C7, camera 402, Municipiul Brașov) vagy az avpbrasov@avp.ro e-

mail-címre. A panaszosok a beadványban fel kell tüntessék nevüket, lakhelyüket, elérhetőségüket és a feltételezett jogsértést elkövető állami intézmény vagy köztisztviselő megnevezését, nevét. További információk a brassói területi irodánál a 0268 471 100-as telefonon igényelhetőek.

ILLETÉKFIZETÉS. A személy­azonossági igazolvány kiállításának illetéke a személynyilvántartó osztály Sepsiszentgyörgy, Dózsa György utca 14. szám alatti székhelyén is befizethető, ezért nem kell a városi adóhivatalba menni.

VEZETÉKCSERE. Kézdivásárhelyen április 6-tól megkezdődtek a Petőfi Sándor utcát keresztező, 400 mm átmérőjű acél vízvezeték cseréjével kapcsolatos munkálatok a Sinkovits Stadion előtt. Az elkövetkező periódusban, április 16-ig megtörténhet, hogy a vízszolgáltatásban lesznek megszakadások, nyomásproblémák jelentkezhetnek a társasházak felsőbb emeletein, ugyanakkor a víz elszíneződésére is lehet számítani, főleg az ipari negyedben, hiszen az itt található vízvezetékekben meg fog változni a víz folyási iránya. Kérik a fogyasztókat, hogy a jelzett időszakban a vízfelhasználással üzemelő háztartási gépek, illetve műszaki eszközök használatára fokozott figyelmet fordít­sanak.

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Sajtó utcai Transfarm (0267 315 136, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

