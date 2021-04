A továbbjutáshoz bravúros eredményt kell elérnie ma a címvédő Bayern München és az FC Porto csapatának, de a Borussia Dortmund és a Liverpool is hátrányból vághat neki holnap a Bajnokok Ligája-negyeddöntő visszavágójának.

A számos meghatározó játékost sérülés miatt nélkülözni kénytelen müncheni együttes a mostani BL-kiírás egyik legjobb és legizgalmasabb mérkőzésén, hazai pályán 3–2-re kikapott párizsi ellenfelétől. A visszavágón Hansi Flick vezetőedző változatlanul nem számíthat a csapat legeredményesebb tagjára, a lengyel válogatott Robert Lewandowski játékára, aki az Andorra elleni világbajnoki selejtezőn sérült meg. Szintén harcképtelen lesz a támadó Serge Gnabry, valamint a védő Niklas Süle.

A másik oldalon Mauricio Pochettino vezetőedzőnek kevesebb problémája van a hiányzókkal, bár a védelemben valószínűleg nem lesz jelen a Münchenben a PSG második gólját szerző Marquinhos. A brazil játékos a találata után kért cserét ágyéksérülés miatt, és egyelőre nem lehet tudni, hogy a visszavágón játszik vagy sem.

Az FC Portónak is nagy erőfeszítést kell tennie, hogy ledolgozza kétgólos hátrányát a Thomas Tuchel vezetőedző irányította Chelsea együttesével szemben. A londoni gárda már az első meccsen is Sevillában csapott össze a portugál alakulattal, és a koronavírus-járvány miatt elrendelt beutazási korlátozásokkal a vissza­vágót is a Ramón Sánchez Pizjuán Stadionban játsszák. Az odavágóban a Chelsea 2–0-ra nyert, akkor a Porto volt hivatalosan a pályaválasztó, így az angol csapat nagyon jó helyzetben van a továbbjutást illetően.

A mérkőzések, negyeddöntő, visszavágók:* ma: Paris Saint-Germain–Bayern München (22 óra – Digi Sport 1), Chelsea FC–FC Porto (22 óra – Digi Sport 2) * holnap: Liverpool–Real Madrid (22 óra – Digi Sport 1), Borussia Dortmund–Manchester City (22 óra – Digi Sport 2).