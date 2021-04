Kozma Viola színfoltjai a Vigadóban

Nemrég fejezte be egyetemi tanulmányait a Sapientia EMTE csíkszeredai karán kommunikáció és PR szakon. Az egyetemi évek alatt Csíkszeredában lakott, most már ismét Zabolán él és alkot. Már kiskora óta rajzol, a hobbija mindig a rajzolás volt. A grafika mellett a tanítóképzőben ismerkedett meg a festészettel, és azóta a folyamatos fejlődésre törekszik. Számára ez egy kibontakozási forma. Az utóbbi időben illusztrációkészítéssel is próbálkozik. A Színfoltok címválasztással kapcsolatosan Viola elmondta: azért Színfoltok, mert a kiállított munkák nem egy tematikára épülnek, hanem különfélék és sokszínűek, ízelítőt adnak a nézőnek a fiatal alkotó témavilágából. Viola azt is elárulta, hogy az állatokat ábrázoló fekete-fehér grafikák állnak hozzá a legközelebb, azokat kedveli a leginkább. Kozma Viola első egyéni kiállítása április végéig tekinthető meg a Vigadó Galériában.