Adrian Oros mezőgazdasági miniszter múlt heti sajtótájékoztatóján bejelentette: elkészült a kétéves átmeneti időszakra vonatkozó program, az iratcsomót el is küldték az unió tanácsához véleményezés és utólagos jóváhagyás végett. A tárcavezető a március 18-i sajtótájékoztatón részletesebben beszélt az újonnan bevezetendő pályázati pontszerzési lehetőségekről, így a 6.1-es intézkedésre vonatkozóakról is.

A gazdaságok korszerűsítésénél három új pontszerzési lehetőséget említett. A pályázó pluszpontot kap, ha az üzleti tervének megvalósítása folytán környezetkímélő intézkedéseket valósít meg és a pályázatban a kockázati tényezőkre, krízishelyzetekre is megoldást kínál (pl. biztosítás természeti katasztrófák ellen mezőgazdasági kultúrákra, állatokra, esetleg pályázott a 17.1-es intézkedésre – Támogatás a növényi kultúrák és állatok biztosítására kifizetett összeg részleges megtérítésére). A második pontszerzési lehetőség, hogy figyelembe veszik a pályázó régiségét a mezőgazdasági tevékenységben. Ezáltal szeretnék háttérbe szorítani a kizárólag a pályázati pénzek megszerzésére létrehozott friss cégeket. Pluszpont jár majd azon pályázóknak is, akik az utóbbi négy évben a 2014–2020-as vidékfejlesztési terv részeként nem pályáztak a gazdaságok korszerűsítésére (4.1-es intézkedés) vagy hasonló intézkedésekre a Leader-program keretében.

A miniszter június közepén szeretné indítani a gazdaságok korszerűsítésénél a pályáztatást, és ígérte, hogy a végleges eligazító füzetek a kiírás időpontja előtt minimum egy hónappal kész lesznek. A 6.1-es intézkedés keretében kiírt pályázatok új kritériumai tehát még nem ismertek. Több mint bizonyos az is, hogy a korábbi kiírásoknál lehetséges pontszerzési lehetőségek nagy része megmarad az új pályáztatási füzetekben is.

Lássunk néhány kritériumot a korábbi kiírásból – a teljesség igénye nélkül.

Az elbírálásnál a 12 000 és 50 000 SO-euró közötti gazdaságok kapták a magasabb pontszámot. Legtöbb pontot kapott a pályázó, ha a gazdaság fő tevékenysége a zöldségtermesztés volt, kevesebbet kaptak az olajos magvakat, fehérjedús növényeket termesztők, a legkevesebbet a gabonaféléket és burgonyát termesztő pályázók kapták. Pont járt, ha a termés több mint felét feldolgozták a gazdaságban, ha a termék legfeljebb egy köztes felvásárlón át jutott el a végleges fogyasztóig. A termelői csoport vagy szövetkezet tagjának is járt pont, ha a feldolgozás és értékesítés a szakmai szervezet tagjain keresztül valósult meg. A pályázó termelői csoportok és szövetkezetek is pluszpontot kaptak. Pont járt a mezőgazdasági terület, illetve a földek termőképesség szerinti besorolása után is. Előnyben részesült a magasabb szintű szakmai végzettséggel rendelkező: mezőgazdasági egyetem, mezőgazdasági líceum, mezőgazdasági szakiskola, mezőgazdasági felkészítőn való részvétel. Több pont járt azoknak, akik helyi (őshonos) növényfajtákat termesztettek.

Az állattenyésztői pályázatoknál pontokat lehetett gyűjteni a gazdaság mérete és a fő tevékenység elve alapján. Csökkenő sorrendben: húsmarha, tejtermelő farm, sertéstenyészállat-tartás, sertéshizlalda, szárnyastelepek. Pontot ért, ha a termékek feldolgozásra kerültek a gazdaságban és közvetlenül értékesítették azokat. És nem utolsósorban előnyben voltak azok, akik gazdaságukban származási lappal rendelkező, tiszta fajtájú állatokat tenyésztettek.

Incze Péter