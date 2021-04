Támadják az egészségügyi minisztert

„Azt szeretném üzenni a MRSZ-s, NLP-s, RMDSZ-es kollégáknak, a nemzeti kisebbségek képviselőinek, hogy amikor majd a Vlad Voiculescu elleni indítvány ellen szavaznak, gondoljanak arra, hogy akár az ő édesanyjuk, édesapjuk, nagyapjuk vagy gyermekük is ott lehetett volna a Foişor Kórházból kutyaként kitett páciensek között, akikről az egészségügyi miniszter azt állította, hogy boldogok voltak” – fejtette ki Alfred Simonis a plénumban, amikor bejelentette az egyszerű indítvány benyújtását. Az indítvány aláírói szerint a megfelelő közegészségügyi intézkedések hiányában Románia elvesztette az ellenőrzést a koronavírus-járvány felett, és mindez „a Foişor Kórháznál tapasztalt drámai helyzettel csúcsosodott ki”, amely bebizonyította, hogy „az egészségügyi miniszter számára egyáltalán nem fontos a páciensek élete és biztonsága”.

Az SZDP felrója a miniszternek – többek között – az intenzív terápiás ágyak számának növelése terén vallott „súlyos kudarcot”, és őt hibáztatja a tesztelés nem megfelelő megszervezése miatt, valamint azért, hogy nem vonták be a folyamatba a családorvosokat is.

Lucian Bode belügyminiszter tegnap reggel úgy nyilatkozott: egyáltalán nem tartja rendjén valónak azt a módot, ahogy elköltöztették a Foişor Kórház betegeit, de az erre vonatkozó döntést nem az egészségügyi minisztériumban hozták meg, mint ahogy a belügyminisztérium katasztrófavédelmi igazgatóságában sem. A szaktárca vezetője beszélt azokról a nyilvánosságra került képsorokról is, amelyek tanúsága szerint egyik pácienst a hozzátartozók autójának csomagtartójában szállították el. Bode azt mondta: a beteg, a hozzátartozók és az ügyeletes orvos között megegyezés volt erről, az autót pedig úgy alakították ki, hogy alkalmas legyen a páciens szállítására. Hozzátette ugyanakkor, hogy bármi is legyen az oka a késlekedésnek, a péntek esti eset többé nem ismétlődhet meg. A betegeket sorra, mentővel kellett volna elköltöztetni – szögezte le Bode.

Vlad Voiculescu miniszteri tevékenysége a koalíción belül is feszültségeket okoz, Ludovic Orban felvetette az egészségügyi miniszter leváltásának lehetőségét is. A Nemzeti Liberális Párt elnöke szerint Vlad Voiculescu miniszter tisztégben tartása kizárólag a MRSZ–PLUS politikai felelőssége, az NLP azonban „aggodalommal követi” a minisztériumnál történteket, annál is inkább, hogy a járványhelyzet miatt ez a tárca van kitéve a legnagyobb megpróbáltatásoknak, és a járvány harmadik hullámának közepén nagyok az elvárások a tárca vezetésével szemben. Orban kiemelte, az egészségügyi minisztérium kapcsán már „nagyon sok probléma” felmerült, ezért „alapos” és „objektív” vizsgálatra van szükség, illetve amennyiben nem áll be „számottevő javulás” a minisztérium tevékenységében, a tárcavezető leváltása is szóba jöhet. Újságírói kérdésre válaszolva az NLP elnöke azt mondta, meglátása szerint nem vezet a koalíció felbomlásához, ha a miniszterelnök az egészségügyi miniszter menesztése mellett dönt.

A MRSZ–PLUS szövetség azonban hallani sem akar Voiculescu menesztéséről. A kormánykoalíció „megy tovább”, és Vlad Voiculescu miniszter az egészségügyi tárca élén marad – jelentette ki Dan Barna, a MRSZ–PLUS társelnöke a koalíciós pártok egyeztetését követően. „A tárgyalás nem a leváltásokról szólt, hanem arról, hogy miként lehetne javítani a kommunikációt kormányon belül, a minisztériumok között, hogy sokkal világosabbak legyenek az üzenetek, illetve hogy az olyan döntéseket, mint például a Foişor Kórház kiürítését érintő volt, idejében meg lehessen vizsgálni” – fogalmazott. Dan Barna leszögezte, a Foişor Kórház COVID-kórházzá alakítására vonatkozó döntés „technikai szempontból helyes volt és szükséges”, azokat terheli a felelősség a kialakult helyzetért, akik megszervezték az egészségügyi intézmény kiürítését.