FUNAR, A ZÁSZLÓLENGETŐ. Személyesen volt jelen vasárnap Kolozsváron Diana Şoşoacă, aki az AUR szenátoraként jutott be a parlamentbe, de hamarosan kirúgták a pártból a még nekik is kínos megnyilvánulásai miatt. Şoşoacă a Főtér és az Eroilor (Deák Ferenc) utca találkozásánál álló emlékműnél népviseletbe öltözve próbálta hangulatba ordibálni az embereket a már megszokott vírus-, járvány-, járványkezelés-, kormány- és 5G-ellenes tirádáival, de a bámészkodni megálló járókelőkkel együtt is csak alig harmincan nézték a produkciót.