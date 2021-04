Megújul a méhkeréki román ortodox templom

A korábban jóváhagyott ötmillió forinton felül további 15 millióval támogatja a budapesti kormány a méhkeréki román ortodox templom felújítását – jelentette be a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára tegnap a helyszínen.

Soltész Miklós elmondta, idén már több mint 660 millió forintot hagytak jóvá a magyarországi román közösségek, egyházak, oktatási és kulturális intézmények fejlesztésére. A gyulai román gimnázium udvarát 45 millióból korszerűsítik, szintén Gyulán 26 millióval közösségi ház megvásárlását támogatják, az eleki iskolát 35 millióból bővítik, a körösszakáli iskola tornatermének tetőszerkezetét 22 millióból újítják meg – ismertette.

Hozzátette, a jelenlegi járványhelyzetben a gazdaság újraindítása mellett fontos a lelkek ápolása is, amiben az egyházak a partnereik. Ezért 15–15 millió forinttal támogatják a körösszakáli és a mezőpeterdi, 20 millióval pedig a méhkeréki román templom felújítását. Az államtitkár emlékeztetett, 2010 óta a Magyarországon élő román nemzetiség összesen 8 milliárd forint támogatásban részesült. Reményét fejezte ki, hogy ezek a beruházások tovább javítják az egyre erősebb magyar–román kapcsolatokat, egyúttal az itt élő román nemzetiség megmaradását szolgálják.

Kreszta Traján, a magyar Országgyűlés román nemzetiségi szószólója elmondta, a nemzetiségek fennmaradásának három pillére van: az egyház, az iskola és a család. A magyarországi románság oktatási intézményei a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata tulajdonába kerültek; és a magyar kormány támogatásával szinte valamennyiben fejlesztés történt vagy történik, és mindenhol nőtt a gyermekszám is. Örömét fejezte ki, hogy emellett a kormány ösztöndíjjal támogatja a nemzetiségi pedagógusjelölteket és több templom felújításához is hozzájárul anyagilag. Hozzátette, a nemzetiségi pótlék 10-ről 40 százalékra történő emeléséhez is hozzájárult a kabinet.

Siluan Mănuilă, a Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye püspöke a templomban úgy fogalmazott, itt gyakorolja hitét az egyik legelismertebb magyarországi román közösség, szeretnék, ha a templom a felújítás után is fontos központja maradna a közösségnek. Tát Margit (Fidesz–KDNP) polgármester az MTI-nek elmondta, a templom szomszédságában lévő óvodában – amely a helyi nemzetiségi önkormányzat fenntartásában működik – 150 millió forintos támogatásból alakítanak ki román nemzetiségi bölcsődét; és 5 milliót nyertek el az intézmény mellett parkolók kialakítására.