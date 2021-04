Közös kancellárjelöltet keresnek a német testvérpártok

Volker Bouffier a CDU elnökségi ülése után tett nyilatkozatában elmondta, hogy a testület összes tagja Armin Laschetet indítaná. Szavazást nem tartottak a kérdésről, de ezt nem is tervezték – emelte ki. Az elnökség után a párt szélesebb vezető testületében, a választmányban folytatták a tanácskozást, amelynek eredményeiről Paul Ziemiak főtitkár Armin Laschettel közösen tartott tájékoztatóján elmondta, úgy ítélték meg, hogy további egyeztetés szükséges a CSU-val, és ennek lefolytatásával Armin Laschetet bízták meg. A főtitkár kiemelte: a párt vezető testületeiben széles támogatás övezi azt az elképzelést, hogy a párt elnöke legyen a CDU/CSU kancellárjelöltje.

Armin Laschet hozzátette, hogy örömmel tölti el a támogatás. Aláhúzta, hogy sem az elnökség, sem a választmány nem hozott formális döntést, de a cél nem is ez volt, hanem a véleményáramlatok feltérképezése. Az teljesen biztos, hogy a CDU-ban mindenki gyorsan le akarja zárni az ügyet, mert nem személyi kérdésekkel, hanem a pártszövetség és az ország előtt álló fontos feladatokkal kell foglalkozni – mondta a CDU elnöke, hozzátéve, hogy még hétfőn megpróbál beszélni Markus Söderrel, hogy tájékoztassa pártja álláspontjáról.

A testvérpártok közös Bundestag-frakciójának vasárnapi berlini vezetőségi ülése után bejelentették, hogy a CDU elnöke és Markus Söder is kész vállalni a kancellárjelölti feladatokat. Markus Söder elmondta: a szövetség nagyobbik tagjaként a CDU dolga eldönteni, hogy kettejük közül kit indítsanak. A kiválasztási folyamat menetrendjét és befejezésének határidejét nem jelölték ki.

Markus Söder személyes népszerűsége jóval meghaladja Armin Laschetét, aki azonban 2017-ben is alacsony népszerűségi mutatókkal vágott neki a tartományi törvényhozási (Landtag-) választás kampányának, és vezetésével pártja végül legyőzte az akkor hetedik éve kormányzó szociáldemokratákat (SPD). Ezzel kapcsolatban Armin Laschet a tegnapi berlini tájékoztatón megjegyezte, hogy a választók véleményét tükröző népszerűségi mutatók igen változékonyak.

Tegnap délután Münchenben a CSU vezetősége is összeült, hogy tárgyaljon a kancellárjelölt kiválasztásáról. A tanácskozás utáni sajtótájékoztatón Markus Blume főtitkár elmondta, hogy a testület tagjai kivétel nélkül támogatják, hogy Markus Söder legyen a kancellárjelölt. A főtitkár a közvélemény-kutatási adatokra utalva aláhúzta, hogy immár a CDU és a CSU vezetősége is rögzítette álláspontját, amelyek mellett azonban a lakosság többségének „nagyon egyértelmű” véleményét is figyelembe kell venni.

Markus Söder elmondta, hogy tiszteletben tartja a CDU vezetőinek állásfoglalását, de úgy véli, hogy egy pártszövetséget nem lehet csak „felülről” irányítani. Szélesebbre kell tárni az eszmecsere lehetőségét, egyeztetéseket, tárgyalásokat kell folytatni a következő napokban. Ezek „nem könnyű” napok lesznek, de a döntés fontos, és nem szabad elhamarkodni – fejtette ki a CSU elnöke. Markus Blume és Markus Söder szavai alapján a következő konkrét lépés az lehet, hogy megalakítanak egy egyeztető fórumot, amelyben CDU-s és CSU-s politikusok próbálnak majd dűlőre jutni.