Gyümölcsfát adományoztak a nagyajtaiaknak

A polgármesteri hivatal mögötti udvarrészen találkozott a csemetéket igénylőkkel Fleckhammer Ottó, az alapítvány elnöke. Rövid beszédében az őshonos gyümölcsfák telepítését hangsúlyozta mondván, ezek itt itthon érzik magukat, ezért nemcsak megfogannak e tájon, hanem hamarosan bőséges termést is hoznak. Azt is kívánta, hogy a sikeres ültetés mások kedvét is hozza meg a gyümölcstermesztéshez, a most hozott csemetékről idővel vegyenek sok oltást, kertjeink legyenek újra tele pónyik, batul és Budai Domokos almával, vilmos és császárkörtével vagy éppen az egyre népszerűbbé váló birssel, meggyel és körtével.

Bihari Edömér polgármester örömét fejezte ki, amiért a HKA számukra is partnerséget ajánlott, ugyanis személy szerint ő is kiemelten fontosnak tartja, hogy őshonos fákkal népesüljenek be a nagyajtai és középajtai kertek. A község lakói is érdeklődtek a lehetőség iránt, ezért örömmel veszi, hogy ősszel ismét jelentősebb mennyiségű csemete érkezik.