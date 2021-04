A karikás szem problémája megszüntethető /X/

Előző írásunk

Négy évet ígértek, de négy hónapig sem tartott a béke a jobboldali kormánykoalícióban: a liberálisok olyan zajosan acsarognak a reformistákra, hogy a szociáldemokraták hangját (amint csak egy kávét kérnek), nem hallja senki sem. Az NLP és az USR–PLUS közötti feszültség mindjárt az első percben érezhető volt. Sok elégedetlenséget szült már a tisztségek elosztása is, és bár ez a folyamat még nem ért a végére (most a közmédia került sorra épp), a fő kormánypártban sokan követelték Vlad Voiculescu egészségügyi miniszter menesztését, valószínűleg bele sem gondolva, hogy ezzel a koalíció szakadását is előidézhetik (mert a kisebbik kormánypárt kitart az embere mellett), azaz egy újabb politikai válság érkezik az egészségügyi és a gazdasági mellé.