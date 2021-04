Az idei év meghatározó témája a viselet, ezzel egyrészt kapcsolódni szeretnének a hetvenéves Magyar Állami Népi Együttes jubileumához. A néptáncmozgalomhoz kötődőket is szeretnék ezáltal megszólítani a Kárpát-medencében és a diaszpórában, így akár népviseletbe öltözött önmagukat, akár társaikat ábrázolva küldhetik be anyagukat. Mivel most az ifjabb nemzedéknek akár több ideje is lehet, így felmenőik családi ládáinak tartalmából is meríthetnek ihletet. Másrészt Újítsd meg a viseletet! jelmondattal szeretnék motiválni a jelentkezőket, hogy tervezzenek új, a mai korhoz illő, viselhető, de népviselet-ihletésű ruhadarabokat, kiegészítőket, ékszereket. Jelentkezési határidő: május 7., éjfél. Részletek a hagyomanyokhaza.hu/hu/rajzpalyazat2021 honlapon.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Vargyason, csütörtökön Bardocon és Fülében gyűjti a szelektív hulladékot. A lomtalanítási programban 5 kg leadott üvegért 0,5 liter sör jár, az elektronikai hulladék ellenértékét továbbra is levonják a számlából, a bútorokat, fölöslegessé vált tárgyakat, a gumiabroncsokat, és minden más hulladékot ingyenesen szállítanak el. ♦ Felhívják a nagyborosnyói, kisborosnyói, kispataki, feldobolyi, cófalvi, lécfalvi és várhegyi lakosok figyelmét, hogy a Nagyborosnyó helyi önkormányzatával kötött szerződés értelmében a Tega ezentúl minden hét szerdáján szállítja el a hulladékokat a felsorolt településekről.

VEZETÉKCSERE. Kézdivásárhelyen április 6-tól megkezdődtek a Petőfi Sándor utcát keresztező, 400 mm átmérőjű acél vízvezeték cseréjével kapcsolatos munkálatok a Sinkovits Stadion előtt. Az elkövetkező időszakban, április 16-ig megtörténhet, hogy a vízszolgáltatásban lesznek megszakadások, nyomásproblémák jelentkezhetnek a társasházak felsőbb emeletein, ugyanakkor a víz elszíneződésére is lehet számítani, főleg az ipari negyedben, hiszen az itt található vízvezetékekben meg fog változni a víz folyási iránya. Kérik a fogyasztókat, hogy a jelzett időszakban a vízfelhasználással üzemelő háztartási gépek, illetve műszaki eszközök használatára fokozott figyelmet fordítsanak.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában végzi szerkesztőségünkben az ingyenes jogi tanácsadást. A jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-

mail-címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postacímünkre is eljuttathatják: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám.

HELYESBÍTÉS. A tegnapi lapszámunkban a Székelyföld áprilisi lapszámáról szóló ismertetőben a Járványellenes védekezés Háromszéken a XVIII. és XIX. században című írás szerzője nem Cserey Csaba, hanem Cserey Zoltán.

SEPSISZENTGYÖRGYÖN AZ X-FAKTOR. Újra megrendezi válogató körútját Erdélyben Magyarország legsikeresebb tehetségkutatója április 15–25-ig, nyolc erdélyi városban hallgatja meg a tehetséges előadókat, akik később akár a mentorok elé is kerülhetnek. Egyéniben, duóban vagy háromfős formáció­ban várják az énekelni szerető tehetségeket a meghallgatásokra. Ha zenekarral szeretnének benevezni, vinni kell valamilyen bemutatkozó anyagot. A meghallgatás április 18-án, vasárnap Sepsiszentgyörgyön a Fidelitas Hotelben (Gólya utca 14. szám) történik 14–18.30 óráig. Részletek az rtl.hu/xfaktor/meghallgatas honlapon.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Sajtó utcai Transfarm (0267 315 136, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Megjelent

Megjelent az Erdélyi Gyopár legfrissebb száma. A tartalomból: ismét EKE-napi pályázatot hirdet az Erdélyi Kárpát-Egyesület. Szándéka, hogy hamuban sült pogácsa kerüljön a fiatalok hátizsákjába, olyan tudás és táplálék, amely egész életükre kitart majd. Amit a „pogácsáért” tenni kell, inkább játék, mint feladat, van benne kaland és kirándulás, pompás élményszerzés a múltban és jelenben. Ajánlják a szülők, pedagógusok figyelmébe e pályázatot, ha szívügyük, hogy a történelemről és épített örökségünkről többet megtudjanak csemetéik. Bővült az Erdélyi Gyopár tartalma: e hónaptól az őket megillető helyet foglalják el a várak és kastélyok. Egyrészt a Legendárium csapatával együttműködve bonyolítják az EKE-napi pályázatot, és így bemutatják a Mini Erdély Parkot, illetve sorozat indult, melyből az erdélyi kastélyokat és várakat ismerhetik meg az olvasóik. A Nemesek nyomában nevet viselő rovat első részének címe: Az almakeréki Apafi–Bethlen-kastély. Az EKE-osztályok hírei mellett olvasható cikkek: Hazajárás Erdélybe, Légtüneménytan, ismerkedés a gombák világával és a gyógyvizeinkkel. A környezetvédelemről szóló fejezetben két írás található: A Délkeleti-Kárpátok legmagasabb csúcsainak botanikai értékei, illetve a Mit üzen a hóvirág? című írás, amely minden korosztálynak ajánlott. Itt a tavasz – igazolja a friss kiadvány is, hiszen lapjain még több hírt, színt visz az ébredő világról.

Könyvbemutató

A Csiszár Dénes Tanműhely és a Praetoria Egyesület szervezésében április 15-én, csütörtökön 18 órától Kézdivásárhelyen az Erzsébet Teremben bemutatják Salamon Ferenc ny. magyartanár, helytörténész A kézdiszéki kisállattartás történetéből című könyvét. A szerzővel dr. Herman Constantinescu beszélget.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 6 órától Napindító gondolatok, 6.40-től és 12.13-tól Ferenc pápa gondolatai a családról, 6.45-től Ébredjen a Mária Rádióval! 7.05-től ima a hivatásokért, 8 órától szentmise Alsócsernátonról, 8.50-től A hét plébániája Gábor Annával, 9 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 9.20-tól Dicsőséges rózsafüzér, 12 órától Mennynek Királyné Asszonya, 12.05-től Zsolozsma – napközi imaóra, 20 órától szentségimádás Sepsiszentgyörgyről. Honlap: mariarardio.ro.

Ingyenes ügyintézés Bölönben

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 16–18 óráig Bölönben a polgármesteri hivatalban fogadják az érdeklődőket szigorú egészségügyi-biztonsági szabályok betartása mellett. Az igénylőknek segítenek a magyar állampolgárság kérelmezésében, a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, az útlevél igénylésében, regisztrációval, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben, a dossziék összeállításában is.