Elhalálozás

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a gyimesközéploki születésű sepsiszentgyörgyi

MOLNÁR KATALIN

(szül. PREZSMER)

szerető szíve életének 84., özvegységének 11. évében 2021. április 12-én megszűnt dobogni.

Temetése április 15-én 15 órakor lesz a közös temetőben.

A gyászoló család

„A szeretet soha el nem múlik.” (1Kor. 13, 4–8)

Szívünk mély fájdalmával

tudatjuk, hogy

VAJNÁR ILDIKÓ

nyugalmazott egészségügyi asszisztens

életének 70. évében 2021. április 11-én visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk földi maradványait április 14-én, szerdán 14 órakor helyezzük örök nyugalomra az árkosi

temetőben.

A járványhelyzetre való

tekintettel a hagyományos részvétnyilvánítás elmarad.

Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, após, keresztapa, sógor, nagybácsi, rokon és ismerős, a kóbori születésű

sepsiszentgyörgyi

özv. CZIKA ZOLTÁN

szíve 79 éves korában

megszűnt dobogni.

Végső búcsút Tőle 2021.

április 15-én 15 órakor

veszünk a vártemplomi

református temetőben.

A gyászoló család

„Csendesen alszik, megpihent végleg, / angyalok bölcsője ringatja már, / nem jöhet vissza, hiába kérjük, emléke szívünkben otthont talál.”

(Szabó Balázs)

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy

VLAD DEMETERNÉ

MÁRK AMÁLIA

életének 94. évében hazatért megváltó Urához.

Szeretett halottunktól 2021. április 15-én 14 órakor

veszünk végső búcsút a rétyi református templom

cintermében.

Részvétfogadás április 14-én 17–18 óráig.

A gyászoló család

Részvét

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak HASZMANN PÁL PÉTER ­halála alkalmából.

A Köntzey és a Diószegi

család Svédországból

A sepsiszentgyörgyi Tanulók Háza munkaközössége

őszinte részvétét fejezi ki a gyászoló családnak

FORRÓ DEZSŐ elhunyta

miatt érzett fájdalmában.

Őszinte részvétem a

SYLVESTER családnak.

GIZUS, nyugodj békében!

Gabi néni

Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, BARABÁS ISTVÁN temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönet a rokonoknak, a nyugdíjas csoporttársaknak, a jó szomszédoknak és minden ismerősnek. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

Köszönjük szépen mindazoknak, akik szeretett halottunk, dr. vitéz VITÁLIS SÁNDOR ­temetésén részt vettek, és azoknak is, akik ránk gondoltak ezekben a nehéz napokban.

A gyászoló család

Megemlékezés

Te a jóságodat két marokkal szórtad, / Önzetlenül adtál jónak és rossznak. /

Mindig egy célod volt,

a családért élni, / Ezt a halál tudta csak széttépni.

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk

VASZI ERZSÉBETRE

halálának 10. évfordulóján.

Szerettei

Jóságát, szeretetét szívünkben őrizve emlékezünk

az uzoni

SZÉPLAKI KÁROLY tanárra halálának 10. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Soha el nem múló fájó szívvel emlékezünk a zágoni születésű sepsiszentgyörgyi

NAGY OLGA ELLÁRA ­halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Szívünkben a helyed nem

pótolja senki, őrizzük emléked, nem fogunk feledni.

Fájó szívvel emlékezünk a gidófalvi

id. INCZE KÁROLYRA ­halálának 8. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Hozzátartozói

Elmentél, pedig sok dolgod lett volna még, / Megtölteni szépséggel a családod életét. / Elmentél s veled együtt eltűnt a remény. / De lelkünk egy darabja utadon elkísér. / Veled vagyunk most is,

Te pedig velünk vagy, /

Mert ­szeretetünk irántad

oly végtelenül nagy.

Fájó szívvel emlékezünk

édesanyánkra,

PAKUCS KATALINRA ­halálának első évfordulóján.

A gyászoló család

Bús temető csendes susogása, / Oda megyünk hozzád, ez maradt csak hátra. / Megállunk csendesen sírhantod mellett, / Szívünkben őrizzük drága emlékedet. ­Szomorú szívvel emlékezünk a sepsikőröspataki

id. BOKOR JÓZSEFNÉ

PARA IDÁRA

halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, ­pihenése csendes.

Szerető családja

Bús temető csendes

susogása, / Oda megyünk hozzád, ez maradt csak hátra. / Megállunk csendesen

sírhantod mellett, /

Szívünkben őrizzük drága emlékedet.

Szomorú szívvel emlékezünk a maroshévízi születésű ­sepsiszentgyörgyi

GÁL ANTALRA

halálának első évfordulóján.

Bánatos hozzátartozói

