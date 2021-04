Újabb fölényes siker

Hétfőhöz hasonlóan tegnap sem jelentett különösebb erőfeszítést a Kézdivásárhelyi SE csapatának, hogy nyerni tudjon a Nagyváradi Rookies ellen. A Ljubomir Kolarevic edzette kék-fehérek ezúttal is az első dudaszótól az utolsóig irányították a küzdelmet, a mérkőzésen nem az volt a kérdés, hogy ki fog győzni, hanem az, hogy a házigazdák ezúttal mekkora különbséggel diadalmaskodnak… A két csapat első párharcán 87 ponttal céhes városi sikert jegyezhettünk fel, a másodikon a kézdivásárhelyiek „csak” 67 egységgel bizonyultak jobbnak a partiumi ellenfelüknél. Akárcsak egy nappal korábban, amikor tripla duplát jegyzett, a tegnapi meccsen is Chelsea Mitchell volt a mezőny legjobbja a maga 27 pontjával és 11 lepattanójával. A KSE amerikai idegenlégiósának ez volt idénybeli nyolcadik dupla duplája.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, playout 2. mérkőzés: Kézdivásárhelyi SE–Nagyváradi Rookies 100–33 (35–8, 13–9, 23–6, 29–10). Pontszerzők: Thomas 16, Debreczi 4, Czimbalmos 6, Wilson 8, Kozman 14/12, Domokos 1, Biszak 13, Mitchell 27/3, Bara-Németh 11/6, illetve Mangra 9, Veres 6, Kokovay 4, Faragó 2, Rosu 12.

A KSE 2–0-ra nyerte meg az egyik fél két győzelméig tartó küzdelemsorozatot, a céhes városi gárda a helyosztók második körében a Bukaresti Rapid–Alexandria párharc győztesével találkozik.



Három jó, egy gyenge negyed

Első meccsbeli hibáikból tanulva Zoran Mikes tanítványai keményebben kezdték az Agronómia Bukarest elleni második mérkőzésüket, s 21–7-re nyerték meg a nyitónegyedet. A második játékrész elején azonban rövidzárlatot kapott a Sepsi-SIC, így rengeteg hiba becsúszott lányaink játékába, akik csupán hat perc után tudtak pontozni (31–16). A térfélcsere után megváltozott a játék képe, s ha néha akadozva is, de egyre gyűltek a pontok együttesünk neve mellett (57–25). Az utolsó tíz perc is a sepsiszentgyörgyi kosarasokról szólt, az elfáradt fővárosi lányok futottak az eredmény után. Az alapszakaszt hibátlan mérleggel teljesítő SIC végül 79–34-re győzött, s kettős diadal után kvalifikálta magát az elődöntőbe. Akárcsak hétfőn, csapatunk és a mezőny legjobbja most is a 15 pontos Rebecca Tobin volt.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, playoff – negyeddöntő 2. mérkőzés: Sepsi-SIC–Agronómia Bukarest 79–34 (21–7, 10–9, 26–9, 22–9). Pontszerzők: Pašić 18/6, Cătinean 7/3, Mandache 9/3, Gördi-Părău 12/3, Tobin 15, Pavlopoulou 2, Orbán 8, Kovács 8, illetve Filip 13/3, Șipoș 10/9, Plavițu 5/3, Vilcinschi 2, Anastăsescu 2, Panait 2.

A Sepsi-SIC a Brassói Olimpia–Târgoviște párviadal nyertesével találkozik a legjobb négy között, a Cenk alattiak tegnap 77–72-re nyerték meg első negyeddöntős meccsüket. (tif)