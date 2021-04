A Huni Squash SKE két felnőtt és egy ifjúsági játékossal indult a megmérettetésen, Bara Hunor a Pro, Szilágyi-Nagy Sándor és Szén Tamás az A-divízióban szerepelt. Bara egy győzelemmel és két vereséggel a 21. helyen végzett, míg Szilágyi-Nagy két győzelemmel és két vereséggel a 6., Szén Tamás egy győzelemmel és három vereséggel a 12. pozíció­ban zárta a versenyt.

A férfi Pro kategóriában Vasile Hapun lett az országos bajnok, az immár hétszeres aranyérmes mögött a 17 éves Dumitru Goian végzett másodikként. A női Pro legjobbja a 16 éves Nicoleta Ștefan lett, aki először ünnepelhetett országos bajnoki címet. A dobogó második fokára szintén ifjúsági játékos állhatott fel Andreea Ghiorghișor személyében. A férfi A-divízióban Bogdan Ungureanu nem talált legyőzőre, Petru Cotruțának be kellett érnie ezüstéremmel.

„A többi sportághoz hasonlóan a fallabda világában is érezhető a koronavírus okozta kellemetlen hangulat, hiszen a verseny nézők nélkül zajlott, a klubba csak előre meghatározott lista alapján léphettünk be, ahol egy orvos várt minket, majd csak testhőmérés után engedett be. Aki nem játszott, annak kötelező volt a maszk viselése, egymástól meghatározott távolságra ülhettünk le, és az ételünket is csak az épületen kívül fogyaszthattuk el. Egyelőre csak ezen megszorítások betartásával lehet viadalokat szervezni, véleményem szerint ez az oka annak, hogy egyre kevesebb sportoló nevez be az országos körversenyre” – nyilatkozta Bara Hunor.

A megmérettetéssel párhuzamosan az éves közgyűlésre is sor került, amelyen új vezetőségi tagokat választottak a jelen levő klubok képviselői. Elnök a fővárosi George Constantinescu, alelnök a kolozsvári Sebastian Baciu lett. A szövetségi irodában helyet kapott még a bukaresti Radu Ionescu, a temesvári Daniel Sima, a konstancai Ilie Bănică mellett a sepsiszentgyörgyi Bara Hunor is. (miska)