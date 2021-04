Vizsgálat a csendőrségnél

A hírt tegnap megerősítette a román csendőrség sajtóirodája, mely szerint intézményük az első számú érdekelt az előléptetési verseny körüli gyanú eloszlatásában, és minden szükséges adatot és dokumentumot a nyomozók rendelkezésére bocsát. Az ügyészek a csendőrség országos főparancsnokságán is házkutatást tartottak, és a versenyvizsgákkal kapcsolatos dokumentumokat vettek magukhoz, de emellett több vidéki helyszínen, így Vaslui és Iași megyében is nyomoznak. Nem ez az első alkalom, hogy a csendőrségnél tartanak vizsgálatot a korrupcióellenes ügyészek: tavaly a csendőrség országos főparancsnokát gyanúsították azzal, hogy a járványhelyzetre való hivatkozással több száz órányi túlórát írt be saját magának, és vette fel az ezért járó fizetséget.