Dulányi-Balogh Szilárd, akinek hatáskörébe az intézmény jogi osztályának felügyelete, irányítása is beletartozik, elmondta, hogy 2020 januárja óta a kormányhivatal 14277 közigazgatási okiratot vizsgált meg, közülük 303-ról állapították meg, hogy törvénybe ütköző előírásokat is tartalmaznak. Ez a megvizsgált iratok valamivel több mint két százalékát jelenti. Ugyanő arról is beszámolt, hogy összesen hatvanegy peres ügye volt a hivatalnak, ezek 61 százalékának (37 eset) tárgya területek visszaszolgáltatásával kapcsolatos, 39 százaléka, azaz 24 eset pedig közigazgatási. Utóbbiak közül 13 önkormányzati döntések eltörlését célozta, olyanokét, amelyeket a kibocsátóik a prefektúra előzetes felszólítására sem voltak hajlandóak a törvényekkel összhangban módosítani. Az alprefektus azt is hozzátette, hogy növekvő tendenciát mutat a törvényességi akadályba ütköző önkormányzati döntések száma, olyan körülmények között, hogy 2015 óta a prefektúra kevesebbet vizsgált meg, mint a korábbi években.

Ráduly István prefektus azzal szembesült, hogy a városi és a községi képviselő testületek határozatai vagy a polgármesteri rendeletek között valóban több is akad, amelyek ellen közigazgatási bírósági eljárást kénytelen indítani a kormányhivatal, azt követően, hogy felszólította az illető önkormányzatot, hogy tegyenek eleget a törvényes elvárásoknak és ennek megfelelően szabják át a döntéseiket. Hivatalba lépése óta megtapasztalta, hogy egyes határozatok esetében a prefektúra jogi osztálya helyesen járt el, amikor felszólította az érintett önkormányzatot vagy pedig bírósági eljárást kezdeményezett. A maga részéről azt kérte a jogi osztálytól, hogy tartsák be a törvényeket, de kezeljenek jóindulattal minden esetet. Továbbá azt az elvárását is megfogalmazta, hogy legyen szó bírósági keresetről vagy előzetes felszólításról, a határidő lejárta előtt legkevesebb három nappal korábban kapja kézhez, hogy legyen lehetősége tanulmányozni az esetet, illetve felvenni a kapcsolatot az érintett önkormányzattal, hogy az ő szempontjaikról is tájékozódjon. Leszögezte: ez nem azt jelenti, hogy szemet hunynak a mulasztás felett, hanem hogy az önkormányzatokkal egészséges viszonyt szeretnének folytatni úgy, hogy közben a törvényesség se sérüljön. Illegalitást nem tűrnek el, céljuk, hogy a „kevésbé törvényesen” hozott döntéseket kijavítsák.

Dulányi-Balogh Szilárd ehhez kapcsolódóan jelezte, hogy ő is azt szeretné, ha javulna a kapcsolat a prefektúra és az önkormányzatok között, ezért találkozókat kezdeményeztek az önkormányzati vezetőkkel. Arra kíváncsiak, hogyan látják ők a viszonyt a kormányhivatallal. Az alprefektus szerint meg kell találni az egyensúlyt a prefektúra alkotmányos ellenőrző feladatai és az önkormányzatok elvárásai között.