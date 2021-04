EMKE-díjat kapott Kiss László

Következő írásunk

Egészségügy és oktatás. A koronavírus-járvány jelenkori társadalmunk számos olyan problémáját felszínre hozta, amelyek ugyan eddig is megvoltak, nem is feltétlenül elrejtve, csak épp megoldásuk nem foglalkoztatta különösebben a döntéshozókat. Ugyanakkor soha ennyire világosan nem látszott még, mint most, hogy fejlett, betegközpontú egészségügyi rendszer és minden társadalmi réteg számára könnyen hozzáférhető, korunk valóságához igazodó, hatékony oktatás nélkül nincs életerős, válsághelyzettel megbirkózni képes ország.