Öt vargyasi házi elkülönítésben

A község polgármestere, Imets Lajos úgy véli, bár papíron tényleg sokat romlott a helyzet – az elmúlt hónapokban 1–2 ezrelék között volt a koronavírussal fertőzöttek száma –, a valóságban mi sem változott, hiszen a hét betegből négyen nem is laknak otthon, csak személyazonossági igazolványuk szól Vargyasra. Mindennek ellenére úgy véli, a két hétig tartó szigorított korlátozásokat be kell tartani, és egymás iránti felelősségérzetből a maszkokat is hordani kell a lakásból való kilépés után. „Mint mindenhol a világban, Vargyason is akadnak vírusszkeptikusok, de ha utcára mennek, ők is alkalmazkodnak és hordják a maszkot” – nyilatkozta a községi elöljáró.

Szilágyi Ferenc vargyasi családorvos elmondása szerint november 15-én jegyezték az első koronavírussal fertőzött beteget, aztán további 18 esetet összesítettek, többségük otthon töltötte az elkülönítési időszakot, további négyen pedig kórházba kerültek. Jelen pillanatban öten vannak házi elkülönítésben, valamint még két gyanús eset van, de azok vizsgálati eredményeit még nem erősítették meg. Az érintettek mindegyike példásan viselkedett, otthonaikat nem hagyták el, az orvosi előírásokat betartották.