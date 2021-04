Tisztábbá vált Barót és környéke

A városvezető úgy vélte, példás volt az összefogás: nem csak a város között, hanem a Keleti-tónál, a patakok és a megyei út mentén is sokat dolgoztak, ami a begyűjtött hulladékmennyiségen is meglátszott. „A rossz időjárás és egyéb okok miatt többször is el kellett halasztanunk a takarítási napot, de úgy érzem, ez nem szegte kedvét a tenni akaró embereknek, és példásan az ügy mellé álltak, amiért köszönet jár nekik. Ha igény lesz rá, a polgármesteri hivatal ősz végén is kész vállalni egy hasonló esemény megszervezését. Én viszont azt remélem, nem lesz rá szükség, mert a lakóink időközben többet fognak tenni, hogy a most megteremtett tisztaság megmaradjon” – nyilatkozta Benedek-Huszár János.

A Tinca Erdővidéki Sporthorgász Egyesület (TESE) tagjai és barátaik a Keleti-tó és a Bodosi-tó partját tették tisztává. Benkő Béla elmondása szerint bő húsz zsák hulladékot szedtek össze: elsősorban műanyag flakont és építkezési hulladékot (kátránypapírt és fóliát) találtak, de akadt ruha, üveg, sőt, kanapé is. Az egyesület elnöke szerint némileg meglepő, hogy ilyen sok hulladékot találtak, ugyanis alig fél év telt el, hogy tagságuk ugyanonnan harminczsáknyi mocskot takarított össze.

„Nem tudom megérteni az embereket, hogy miért hagyják szerteszét a szemetüket. Miért jelent sokak számára gondot, hogy amit egy kirándulásra magukkal visznek – ha hulladék vált belőle – azt haza kell vinni? Számukra nem öröm, ha legközelebb kimennek a zöldbe, tiszta legyen az a hely? Én amúgy örök derűlátóként abban bízom, hogy a jó példa előbb-utóbb ragadós lesz, és hanyag, maga után takarítani nem tudó emberből lesz egyre kevesebb” – mondotta Benkő Béla.

A Zöld Ifjak Környezetvédő Egyesülete (ZIKE) a Barót-patak partjának egy részét tisztította meg. Benkő László alelnök elmondása szerint főleg olyan hulladékot találtak, amit a víz hordott le ide, a hidak lábainál azonban helybéli szemetelők nyomaival is szembesülniük kellett. Tíz zsák szemetet szedtek össze (főleg sörös- és üdítődobozt, de akadt plüssjáték, sőt, laptop is), ám a legnagyobb gondot az jelenti, hogy a patakmeder tört üveggel van tele.