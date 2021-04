Leváltották az egészségügyi minisztert

Florin Cîţu kormányfő menesztette tisztségéből Vlad Voiculescu egészségügyi minisztert. A tárca vezetését ügyvivő jelleggel Dan Barna miniszterelnök-helyettes veszi át. A kormányfő menesztette ugyanakkor tisztségéből Andreea Moldovan egészségügyi államtitkárt is. Az Államelnöki Hivatal megerősítette, hogy a Cotroceni-palotába érkezett a Vlad Voiculescu egészségügyi miniszter menesztésére vonatkozó kérelem. Mindkét döntés megjelenik még a mai nap folyamán a Hivatalos Közlönyben – tájékoztat Florin Cîţu miniszterelnök a kormány közleményében.

Vlad Voiculescu miniszteri tevékenysége sok elégedetlenségre adott okot, nem csak az ellenzék, de a koalíciós társ, a Nemzeti Liberális Párt részéről is. Ennek ellenére Dan Barna, az USR-PLUS szövetség társelnöke (ez az alakulat jelölte az egészségügyi minisztert) kedd este még úgy nyilatkozott a közszolgálati televízióban, hogy a kabinet tevékenységét az év közepén tervezik kiértékelni, jelenleg nem terveznek minisztercserét. Dan Barna szerint Vlad Voiculescu egészségügyi minisztert „aljas támadások” érik, mivel az egészségügyi ágazatban olyan érdekcsoportok vannak, amelyeket Voiculescu „kezd zavarni". Barna többek közt a megyei egészségügyi pénztárak vezetésére kiírt versenyvizsgákat és a kulcsfontosságú gyógyszerek listáját említette „zavaró" jelenségekként, amelyek miatt az egészségügyi tárca vezetője „egyes számú közellenséggé vált” többek szemében. Dan Barna azt is kijelentette: jelen pillanatban Vlad Voiculescu a lehető legmegfelelőbb ember az egészségügyi minisztérium élére, aki három hónapja olyan „rendkívüli nyomás” alatt dolgozik, amit a politikai osztályból csak nagyon kevesen tudnának elviselni.

Ugyancsak kedd este az Antena 3 műsorában nyilatkozó Marcel Ciolacu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke azt mondta, Vlad Voiculescu tudta, hogy nem működik a Victor Babeş kórház mobil intenzív terápiás részlegén lévő berendezés. Mint ismert, a bukaresti kórház udvarán található konténerben hétfő délután az oxigénberendezés túlnyomása miatt leálltak a levegőztetőgépek, aminek következtében három beteg életét vesztette.

Vlad Voiculescu egészségügyi miniszter leváltása kapcsán ma újságírók kikérték Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, miniszterelnök-helyettes véleményét is. „Ez kizárólag a kormányfő alkotmányos hatásköre, döntési joga, nincs mit kommentálni rajta, hatályba kell helyezni. Emiatt nem is szeretnék túl sok kommentárt fűzni a kérdéshez. Volt néhány ok, amely a kormányfő ezen döntéséhez vezetett. A koalíciónak azonban folytatnia kell munkáját, mert vállaltuk a felelősséget az egész országért. Nem látok okot arra, hogy más összetételű koalíció alakuljon, a koalíció nem egyetlen emberért és nem egyetlen pártért jött létre. A kormány egy koalíciós egyezményen, kormányprogramon alapszik, nagy, az ország számára fontos célkitűzésekkel. Várjuk tehát egy új egészségügyi miniszter kinevezését”- fejtette ki az RMDSZ elnöke.

Miután Florin Cîţu kormányfő menesztette tisztségéből Vlad Voiculescut, a PSD visszavonta az egészségügyi miniszter ellen benyújtott egyszerű indítványát.