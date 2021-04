Pályázat Dr. Szász Pál Tanulmányi Ösztöndíjra



A Dr. Szász Pál Tanulmányi Ösztöndíjprogram a külhoni magyar gazdasági jogászképzést kívánja fejleszteni. A pályázat célja, hogy jól képzett, a nemzet iránt elkötelezett, a magyar és a többségi állam szaknyelvét egyaránt ismerő, mindkét országban tapasztalatokat szerzett jogászokkal rendelkezzenek a helyi közösségek, továbbá lehetőséget adjon a magyar nemzetiségű jogászok közötti szakmai együttműködésre. Pályázatuk a 2021/2022-es tanévben, nappali tagozaton, szülőföldi felsőoktatási jogászképzésben részt vevő magyar nemzetiségű hallgatóknak szól, felvállalva dr. Szász Pál erdélyi jogász eszmeiségét, ezzel megteremtve a magyar nemzetiségű jogászok közötti szakmai együttműködés lehetőségét. A Dr. Szász Pál Tanulmányi Ösztöndíjat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságával közösen, a Budapesti Ügyvédi Kamarával együttműködve hirdeti meg. A pályázat benyújtásának határideje: április 30., 12 óra. A benyújtás kizárólag elektronikus formában történik a Nemzeti Információs Rendszeren keresztül. Részletek a bgazrt.hu honlapon.

Színház

ÁPRILISBAN ONLINE NÉZHETŐ A MŰSOR. Mivel a jelenlegi járványhelyzet nem ad lehetőséget a közönséggel való élő találkozásra, újra a virtuális térbe költözik a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház. Április folyamán minden pénteken és szombaton egy újabb rész látható a Műsor című, színészeket bemutató beszélgetőműsorból, amelyet 17 órától kezdődően egy napon át tesznek elérhetővé a színház Facebook-oldalán. A beszélgetések helyszíne a Tamási Áron Színház talkshow-stúdió­vá átalakított kamaraterme, a produkció színvonalát, művészi értékét a Tesztoszteron színészzenekar és más helyi zenészek közreműködése emeli. Az elő­adások megtekintése 4 dollárba (17 lej körül) kerül, amelyet a link aktiválásakor bankkártyáról lehet kifizetni a Vimeo média­csatornán. A színház bízik abban, hogy több más médiafelület után, ahol különböző technikai okok miatt nem működött megfelelőképpen online előadásaik értékesítése, a Vimeóban megfelelő partnerre találtak.

Képernyő

ERDŐVIDÉK TÉRSÉGI TELEVÍZIÓ. A mai műsor: 19.30 Törvénytelen legeltetés. A Kovászna Megyei Területi Közrendészeti Hatóság ülése Vargyason. 21.03 Tavaszi takarítási nap Baróton és a hozzá tartozó falvakban. 21.10 Rendben tartani a temetőt. A műsorok visszanézhetők az Erdovidektv YouTube-csatornán is.

Hitvilág

SZENTSÉGIMÁDÁS. Sepsi­szent­györgyön a Krisztus Király-templomban ma 17 órától, az esti szentmise előtt a Ferences Világi Rend tagjai vezetik az imaórát; Illyefalván szombaton a 18 órakor kezdődő szentmise után megtartják a szokásos engesztelést szentség­imádással.

RÓZSAFÜZÉR TÁRSULATOK TALÁLKOZÓJA. Csíksomlyón május 1-jén, szombaton találkozót tartanak a Rózsafüzér Társulatok. A találkozó 9 órakor kezdődik és az ünnepélyes Mária-köszöntővel ér véget. A programban szerepel előadás, kiscsoportos beszélgetés, szentségimádás, szentmise. További információk Hajlák Attila plébánosnál a 0742 698 166-os telefonszámon.

Röviden

IVÓVÍZ. Ma éjszaka Kézdivásárhelyen ivóvízhálózat-mosatást végeznek, ezért 24 órától reggel 5 óráig, vagyis csütörtökön egész éjszaka, illetve péntek reggelig arra kell számítani, hogy a csapokból kisebb nyomású és zavaros ivóvíz fog folyni. A víz ülepítés után fogyasztásra alkalmas, azonban javasolják, hogy az érintett időszakban, a munkálatok megkezdése előtt vásároljanak szükségleteiknek megfelelően ivóvizet. Ugyanebben az időintervallumban a karbantartási munkálatok miatt Oroszfaluban, Sárfalván, Szászfaluban és Nyujtódon is szünetel a vízszolgáltatás, melynek újraindítása után a víz elszíneződésére lehet számítani.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Bardocon és Fülében, pénteken Székelyszáldoboson és Olaszteleteken gyűjti a szelektív hulladékot. A lomtalanítási programban 5 kg leadott üvegért 0,5 liter sör jár, az elektronikai hulladék ellenértékét továbbra is levonják a számlából, a bútorokat, fölöslegessé vált tárgyakat, a gumiabroncsokat, és minden más hulladékot ingyenesen szállítanak el.

TÚRA. A háromszéki EKE április 17-én, szombaton medvehagymatúrát szervez a Feketehalmi várhoz. Indulás 8 órakor a Sugás Áruháztól. Túravezető: Dukrét Lajos (telefon: 0754 099 574). Megközelítés: Előpatak–Árapatak–Botfalu–Höltövény–Feketehalom. A túra hossza kb. 12 km.

SEGÍTENEK AZ OLTÁST KÉRŐKNEK. Az RMDSZ Kovászna megyei székházaiban segítenek az oltási regisztrációban a 65 év felettieknek és a krónikus betegeknek. Érdeklődni lehet a sepsiszentgyörgyi (telefon: 0267 352 552, 0735 610 100), kézdivásárhelyi (0267 352 552, 0721 297 540), baróti (0267 352 552, 0742 174 168) és kovásznai (0267 352 552, 0734 639 897) székházban.

SEPSISZENTGYÖRGYÖN AZ X-FAKTOR. Újra megrendezi válogató körútját Erdélyben Magyarország legsikeresebb tehetségkutatója április 15–25-ig, nyolc erdélyi városban hallgatja meg a tehetséges előadókat, akik később akár a mentorok elé is kerülhetnek. Egyéniben, duóban vagy háromfős formá­cióban várják az énekelni szerető tehetségeket a meghallgatásokra. Ha zenekarral szeretnének benevezni, vinni kell valamilyen bemutatkozó anyagot. A meghallgatás április 18-án, vasárnap 14–18.30 óráig Sepsiszentgyörgyön a Fidelitas Hotelben (Gólya utca 14. szám) történik. Részletek az rtl.hu/xfaktor/meghallgatas honlapon.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Sajtó utcai Transfarm (0267 315 136, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

