A szakszövetség döntésének egyik legfontosabb része, hogy a harmadosztályból nem esik ki senki, a tíz csoport 9–10. helyezettjei és a leggyengébb 8. pozícióban végzett csapat osztályozón őrizheti meg tagságát. Határozat született arról is, hogy csak azoknak a megyéknek a képviselője jelentkezhet osztályozóra, ahol a negyedosztályú pontvadászatban legalább négy együttes részt vett, és a bajnok legalább hét mérkőzést játszott. Az FRF kihangsúlyozza, hogy csak az a klub vehet részt a 3. Ligába jutásért kiírt osztályozón, amelyik rendelkezik Sportazonossági Igazolvánnyal. A megyei labdarúgó-egyesületeknek május 8-ig kell megnevezniük azt a csapatot, amely indul az osztályozón. A terv szerint a 42 megyei bajnok első körben egymás ellen játszik, majd a 21 győztest harmadosztályú együttesekkel sorsolják össze. Ha kevesebb mint 21 megyei bajnok jelentkezik, akkor értelemszerűen kevesebb osztályozót ren­deznek.

„Kovászna megyében nem jelentkeztek a csapatok, ugyanis nincs pénzük arra, hogy hetente költsenek a tesztekre, ráadásul a rendelkezésre álló idő is szűkös. Már több mint egy éve nem edzettek, a bajnoknak pedig kevesebb mint egy hónap alatt le kellene játszania legalább hét meccset, ami szerintem lehetetlen felkészülés nélkül. A szövetség döntése elhamarkodott, úgy gondolom, hogy nagyon kevés megyében rendezik meg a pontvadászatot, így alig lesz olyan együttes, amely selejtezőt vívhat. Bízunk benne, hogy a nyár végén vagy akár ősz elején sikerül ismét bajnokságot szervezni Kovászna megyében, de ehhez az kell, hogy a csapatok vállalni tudják a kiadásokat. Egyelőre a beoltott játékosokat is rendszeres tesztelésre kötelezik, vagyis az érvényben lévő törvényen is változtatni kellene. Az elmúlt egy évben az amatőr futball tönkrement, aminek a következménye majd évek múlva is érezteti hatását, hiszen a játékoshiány miatt kevesebb csapat lesz” – nyilatkozta Oláh József, a Kovászna Megyei Labdarúgó Egyesület elnöke. (miska)