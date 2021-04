Pályázni nehéz, de érdemes

Mivel a tanítás 2020 márciusától többnyire a virtuális térben zajlott, a projektmenedzsmentre összpontosítottunk, és próbáltuk újratervezni tevékenységeinket. Decemberre már megtaláltuk a módját annak, hogy miképpen tudunk virtuális térben összhangot találni. A Románia nemzeti ünnepéhez kapcsolódó tematikus hétre tervezett múzeumlátogatások virtuális sétákkal valósulhattak meg, segített a múzeumok weboldala. A januári izgalmas feladatok a mesék hetén zajlottak. A mesék által az egymásra figyelést, segítségnyújtást gyakorolhatták a gyerekek. Az óvónők eközben szakmai tapasztalatokat, információkat oszthattak meg egymással. A szülők is szívesen vették a kihívást, videofelvételeket, fényképeket készítettek és beszámoltak élményeikről a csoportok Facebook-oldalán.

Februárban végre visszatérhettünk az óvodába. A mesterségek hete már a csoporttermekben, illetve dísztermünkben zajlott. Ismerkedtünk hagyományos magyar, román, török mesterségekkel. A Kovászna Megyei Művelődési Központ www.mestersegek.ro honlapja segített bemutatni török partnereinknek fafaragót, bútorfestőt, kovácsot, cipészt, juhászt. Gyakoroltuk a bútorfestést, videofelvétel segítségével török partnereink a szőnyegszövés rejtelmeibe avattak be. Igazi csemegének bizonyult a kulináris hét, amikor együttműködési és kommunikációs készségeinket próbáltuk magasabb szintre emelni. Tanácskoztunk, mi a legfinomabb, legérdekesebb ennivaló tájainkon, végül sikerült dönteni és konyhánk menüjébe is beválogatni finom erdélyi falatokat. A gyerekek a napi tevékenységek során megismerkedhettek a mézeskalács, a pityókás kenyér, a pogácsa készítésének folyamatával.

A művészeti tevékenységek tágabb körű megszervezésének többéves hagyománya van óvodánkban. Gyermekeink alkotásai részt vettek már hazai és nemzetközi versenyeken, amelyeken számos díjjal ismerték el az ők, valamint az óvónők munkáját. A tapasztalat az, hogy közösségünk körében a hagyományőrzés különböző formái erőteljesen kötődnek az aktív tevékenységekhez. Rendezvényeink által lehetőség van arra, hogy egymás munkáit megismerve mi, óvónők kölcsönösen tanuljuk azt a módszert, amellyel a művészeti-tanulási tevékenység a hagyomány gazdag talajába ereszti gyökerét. A Gulliver Óvodában szervezett hagyományőrző kulturális rendezvények előkészítéséhez tanácskozások, műhelymegbeszélések kapcsolódtak az előző évek tapasztalatairól, újabb kérdésekről. Az eddigiek meggyőzően bizonyítják, hogy hagyományaink éltetésének, újrateremtésének az óvodai nevelésben helye van, mivel ez a gyermeki személyiség kibontakozásának egyik hatékony forrása. A hagyomány azonban nem csak köt és kötelez, hanem a társadalom fejlődésével változik is. A civilizáció előrehaladásával a megtartó hagyományok általában gyengülnek, egyes helyeken el is tűnnek. Ezt szeretnénk kivédeni. Tevékenységeink további célja, hogy partnereinknek bemutassuk közösségünk szakmai tevékenységét, a szülőket pedig folyamatosan tájékoztassuk az intézményünkben folyó eseményekről. Úgy gondoljuk, hogy óvodánk ezáltal a megmaradást szolgálja városszinten is.

A pályázatnak köszönhetően sikerült változatosabbá tenni a tanulási és személyes fejlesztést célzó foglalkozásokat. A művészetek hetén például híres festmények újraalkotásával sikerült bevonni a gyerekeket Csontváry Kosztka Tivadar magyar és Osman Hamdi Bey török festő műveinek megismerésébe, újraalkotásába.

Április a mobilitás hónapja, és reméljük, hogy sikerül meglátogatni az isztambuli óvodát, ahol új módszereket, megoldásokat, munkaszervezési folyamatokat ismerhetünk meg.

Tudjuk, uniós kiírásokra pályázni nem könnyű, de érdemes, lehetőség rejlik bennük olyan tervek megvalósítására, amelyekre egyébként nincs anyagi fedezet.

Tomos Gabriella

óvodavezető