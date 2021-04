Két program tehetséges diákokért

Következő írásunk

Milyen világban is élünk? Egy fiatal álma, az édes álma... Ó, igen. Majd lesz egy szép nagy házam, kutyával meg gyümölcsössel. Két vagy három gyerek, stabil, jól fizető munkahely, és ennyi. Igen. És ennyi lenne? Ez lenne minden fiatalnak a jövendőbeli álma? Ebben a korban, ahol semmit nem tud biztosra az ember? Ahol egy álláshoz kezdőként is minimum tíz év munkatapasztalat kell, sima előélet, semmi ebből adódó probléma? Kivitelezhető, igen... Rámegy az egész életed? Igen. Hogy meg is érné? Ugyan!