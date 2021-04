Az országos helyzethez hasonló a háromszéki, mivel a megyei kórházban is személyzethiány miatt nem lehet tovább bővíteni az intenzív terápiás helyeket. A lakosság felelősségén is múlik, hogy minél kevesebben jussanak kórházba, és ezzel esélyt adjanak azoknak a gyógyulásra, akik súlyos állapotban kerülnek a fertőzőosztályra, illetve az intenzív terápiára – hangsúlyozták tegnapi tájékoztatójukon a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Kórház vezetői.

András-Nagy Róbert kórházmenedzser elmondta, olyan pácienseket is kezelnek a megyei kórházban, akik előbb elhallgatják, hogy az otthon elvégzett koronavírus gyorsteszt eredménye pozitív volt, ezáltal másokat is megfertőzhetnek, de véletlenszerű megfertőzések is történhetnek, amikor az illető minden elővigyázatossági szabályt betart, mégis elkapja a vírusfertőzést. Emiatt fontos, hogy mindenki beoltassa magát – erősítette meg dr. Roșu Mátyás orvosigazgató. Mindkét intézményvezető szerint a tünetek megjelenése után minél hamarabb kell jelentkezni orvosnál, mert a tapasztalat azt mutatja, gyorsan romolhat a páciens állapota, amit csak kórházban lehet kezelni. A jelentkezési késedelem miatt van jelenleg nagyon sok súlyos eset az intenzív terápián, de a vírus igen agresszív változata is felelős a súlyosabb esetekért, valamint az is közrejátszik az adatok alakulásában, hogy sokan otthon vészelik át a betegséget, bár sejtik, hogy vírusfertőzésről van szó, nem teszteltetnek – vélik a szakemberek.

A megyei kórházban tegnap nyolcvanhárom koronavírussal fertőzött beteget kezeltek, közülük hatvannyolcat a fertőzőosztályon, hármat a COVID-sebészeten és tizenkettőt az intenzív terápián. Utóbbi osztályon hárman lélegeztetőgépre szorulnak, hatan noninvazív módszerrel jutnak oxigénhez, mindannyian kritikus állapotban vannak – tájékoztatott a megyei kórház vezetősége. Ahol szükség lesz rá, ott bővítenek az ellátási felületen, de ez minden esetben plusz személyzetet igényel, ezért az ilyen átszervezések komoly tervezést igényelnek, miként az is, hogy a hozzátartozók miként látogathassák meg a nagyon súlyos betegeket. Ezekről a következőkben döntenek.