A Zöld Nap Egyesület partnerségben a Kovászna Megyei Hulladékgazdálkodási Egyesülettel és a kézdivásárhelyi városháza sportirodájával április 6. és 9. között – betartva a járványügyi előírásokat – idén harmadszor szervezett nappali tábort. A táborba tizenkilenc 7–10 éves helybeli és kézdiszentléleki általános iskolás kapcsolódott be, akik naponta 9–16 óra között különböző tematikus tevékenységeken vehettek részt.

A tábor számos célja közül az egyik az volt, hogy megtalálják a sportot kedvelő, a természetet szerető gyermekeket, illetve a gyerekek is megtalálják az egyesületet annak érdekében, hogy tartós kapcsolat alakuljon ki közöttük, rendszeres résztvevőivé váljanak programjaiknak. A gyermekeknek olyan játékos tevékenységeket szerveztek, melyek révén felhívták figyelmüket a környezettudatosság és az egészséges életmód fontosságára. A tábor nemcsak szituációs gyakorlatokból állt, hanem rengeteg kommunikációs, ráhangoló-hangulatoldó, valamint mozgásos programot is tartalmazott. A gyermekek csapatjátékokban, gondolkodást fejlesztő stratégiai játékokban vettek részt, de a kézműves tevékenységek sem hiányoztak a tábor programjából. A nappali táborban labdajáték, teremfoci, asztaliteniszezés, zokni-újrahasznosítás, tánctanulás, meseolvasás, énektanulás és szaladás is volt.

A tábor vendége volt az angliai David Speight is, aki az afroperui eredetű, fából készült cajón ütőhangszer bemutatásával és annak kipróbálásával emelte az esemény színvonalát. Forró Béla, a kézdivásárhelyi Székely Kutyaklub vezetője Kyrával, a terápiás kutyával tartott előadást a kutya-ember barátságról (felvételünkön). A tábor tevékenységeibe a külföldi önkéntesek is bekapcsolódtak.