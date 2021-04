Rendezettebbé tenné a terület-visszaszolgáltatásokkal kapcsolatos eljárást Ráduly István, Kovászna megye prefektusa, meglátása szerint ugyanis a megyei földosztó bizottság esetenként megkésett, vagy hiányos választ ad a visszatérített vagy visszautasított igénylésekre. A kormányhivatal vezetője ugyanakkor jelezte, hogy minden ügyet sajnos nem tudnak megoldani, és bár folyamatosak az igénylések, az eljárást több tényező is akadályozza, de a részükről igyekeznek javítani az eddigi eredményeken.

Ráduly István (fotó) polgármesterként szerzett tapasztalata alapján kezdeményezte, hogy az intézmény jogi osztálya kiemelten figyeljen arra, hogy minden iratcsomó esetében érthetően és pontosan jelöljék meg, milyen okiratokkal kell még kiegészíteni az igénylési dossziét, illetve mely jogszabály alapján hozták meg a döntést. Ezek révén az önkormányzatoknál működő földosztó bizottságok is könnyebben és gyorsabban pótolhatják a hiányosságokat, és így az igénylés is hamarabb visszakerülhet a megyei testület elé. Ráduly István ugyanakkor elmondta, hogy a visszaszolgáltatások kapcsán is azt látja, hogy nagyon jó szakemberek dolgoznak a kormányhivatalban, kiemelten elégedett a jogi osztály tevékenységével. „Le a kalappal Sebastian Cucu volt prefektus, az osztály vezetője előtt, de úgy vélem, még dolgozni kell azért, hogy jobb eredményt érhessünk el. Minden ügyet nem tudunk megoldani, de igyekszünk rendet teremteni” – fogalmazott.

A kormányhivatal vezetője ugyanakkor rámutatott, hogy folyamatosak az igénylések, viszont sok a hiányos iratcsomó, és nem kedvez az elbírálásoknak, hogy az elmúlt harminc évben rengeteg jogszabály-módosítás történt ezen a területen, így fordulhat elő, hogy a mezőgazdasági területek visszaszolgáltatása nem zárult még le. Jogi akadályok is vannak, egyebek mellett az 1990-es években „futószalagon” gyártott birtoklevelek miatt.

A beérkező kérések, iratcsomók az intézmény visszaszolgáltatási munkacsoportjához kerülnek. Tagjai átvizsgálják a dossziékat, és ha megfelelnek, továbbítják a megyei földosztó bizottságnak, melynek vezetője a prefektus. A munkacsoportot Dulányi-Balog Szilárd alprefektus vezeti. Elmondása szerint múlt év elejétől 356 visszaszolgáltatási kérelem/iratcsomó érkezett a prefektúrához a helyi földosztó bizottságoktól. Ezek közül az említett munkacsoport vizsgálatát követően 208 jutott végül a megyei bizottság elé, amely kilencet elutasított, 97-et pedig visszaküldtek a helyi testületeknek, mivel hiányosak voltak. Harmincöt dosszié ugyanakkor még feldolgozás alatt áll. A birtoklevelek terén a jelzett időszakban összesen 579-et bocsátottak ki, összesen 979 hektárnyi területre, ezekből mezőgazdasági terület 779 hektár, erdő pedig 199,7 hektár.