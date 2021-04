Visszakerült a helyi rendőrség

2020. március 21-től 2021. április 1-jéig a helyi rendőrségek, köztük a sepsiszentgyörgyi is, nem az őket fenntartó önkormányzatok, hanem a belügyminisztérium alárendeltségében működtek, és bár ott is szükség volt rájuk, hiányuk meglátszik a városon – derült ki azon a sajtótájékoztatón, amelyet tegnap A mi városunk – a mi felelősségünk sorozat részeként tartott Antal Árpád polgármester és a helyi rendőrséget vezető Hadnagy István, és amelyen a hatósággal kapcsolatos terveikről is beszámoltak.

Az elmúlt esztendő – amelyet a koronavírus-járvány kitörésétől számolunk – számos nehézséget okozott mindenkinek, ezalatt azt is megérezhettük, mit jelent a helyi rendőrség hiánya – jelentette ki Antal Árpád, elsőként a parkolási gyakorlat elkanászosodását említve. Elmondása szerint a lakónegyedekben ismét látni nagyobb áruszállító járműveket, a belvárosban kevesebben vásárolnak parkolójegyeket, és mindenhol többen parkolnak tilosban. Illegális lakások is megjelentek: az egykori Europiac közelében egy fémbarakkba költözött be valaki – ezt elszállították, a férfinak pedig a hajléktalanszállót ajánlották fel –, és az Olt-parton, a tóval átellenben is van egy hulladékból összetákolt kunyhó, amit a következő napokban fognak felszámolni. A problémák száma egyébként nem apad, hanem gyarapodik, a város azonban a közbiztonság növelésében érdekelt, ezért bővíteni kívánják a helyi rendőrség eszköztárát: testkamerákat, térfigyelő kamerákat és drónokat is szeretnének vásárolni. A testkamerát azért tartja hasznosnak a polgármester, mert az a helyi rendőrt és a polgárt is védi, és kizárja az esetleges vitákat arról, hogy ki mit mondott vagy tett, a drónokat pedig azért, mert bizonyos esetekben – mint amilyen a szemétégetés, hulladéklerakás és más efféle – megkönnyíti az eljárást a kihágás elkövetői ellen. Antal Árpád hangsúlyozta: semmilyen eszköz nem irányul a szabálytisztelő polgárok ellen, sőt, fontosnak tartják, hogy ezek jelezzék az általuk észlelt gondokat a helyi rendőrségnek, mert véleménye szerint csak a lakókkal együtt dolgozva lehet javítani a közbiztonságon.

Sepsiszentgyörgyön jelenleg 94 térfigyelő kamera üzemel, de még 15–20 újabbra lenne szükség, emellett pedig a tárhely bővítésére és a program frissítésére is – közölte Hadnagy István. Elmondása szerint az elmúlt évben főként a járvánnyal kapcsolatos tevékenységeket végeztek, a karanténhelyszínek őrzése, az otthoni elszigetelésben levők ellenőrzése és hasonlók képezték feladataik 80 százalékát, ezen felül pedig 112-es riasztások esetében, illetve járőrözésekre vették igénybe őket. Örülnek, hogy visszatérhetnek eredeti munkájukhoz, és szükség is van rájuk, hiszen ismét sokan parkolnak tilosban, jegy nélkül a belvárosban vagy az Olt utcai biciklisávon, a Gödri Ferenc utcában mindkét oldalon, nagy áruszállítókkal a lakónegyedekben, de a buszokat és teherautókat sem csak a számukra kijelölt helyeken (a város Brassó felőli bejáratánál vagy a Kis utca bejáratánál) állítják meg. Most ismét naponta járőröznek: nem „vadásznak” senkire, de aki sorozatosan tilosban vagy jegy nélkül parkol, az számíthat a számonkérésre. Ami a közbiztonságot illeti, nincs olyan forró pontja a városnak, ahol rendszeresek lennének a bűncselekmények, de a forgalmasabb helyeken, a park, a piac, a nyári kertek, a Sugás Áruház környékén vannak problémák, kéregetők, gyermekek, alkalmi növényárusok itt bukkannak fel leggyakrabban.

Ahol a kerítéseken szögesdrót is van, ott gondok vannak a közbiztonsággal, de erre a következő időben jobban oda fognak figyelni, és nem csupán az útkereszteződésekhez helyeznek el kamerákat, hanem minden négyzetmétert lefednek velük – tette hozzá Antal Árpád, megjegyezve, hogy az önkormányzatnak felzárkóztató programja is van, amelynek egyik célja a bűnözés visszaszorítása. Tennivalókban nincs hiány – van, ahol a kamera védelmére újabb kamerát kellett felszerelni –, de eredmények is mutatkoznak: bár nem tudják, hány bűncselekmény felderítéséhez vezettek a felvételek, a rendőrség és az ügyészség nagyon gyakran kéri megtekintésüket. A felvételek Hadnagy István közlése szerint 30 nap után törlődnek, de addig sem fér hozzájuk senki, a bűnüldöző szervek is csak a konkrét helyszín és időszak megnevezésével igényelhetik ezeket. Olykor magánszemélyek is kérik a megtekintésüket (például egy autóbaleset után), de nekik nem adhatják ki, ezért átirányítják őket a rendőrségre, ahol eljárást indítanak, és kikérhetik az illető felvételt. Azt nem tudni, hogy ezeket a bíróságok elfogadják-e bizonyítékként, de a nyomozásban hasznukat veszik. Az új kamerák elhelyezését illetően a rendőrség és a Tega köztisztasági vállalat is benyújtott egy igénylistát, ezeket még elemzik.

A sepsiszentgyörgyi helyi rendőrség 43 alkalmazottja közül 38–39 dolgozik terepen: általában egyszerre tízen járőröznek, azaz közrendészeti, forgalomrendészeti, építkezési, környezetvédelmi és kereskedelmi felügyeletet végeznek.