Kender hőszigetelés - természetes technológia /X/

A kender hőszigetelés környezetbarát eljárás, amellyel nemcsak bioházakat lehet ellátni, de a hagyományos lakóházak szigetelésére is alkalmas. Az egészséges lakóklíma elengedhetetlen a mai felgyorsul világunk életmódjához. A lakókörnyezetünk nyugodt és egészséges kell, hogy legyen ahhoz, hogy mi magunk is megőrizhessük egészségünket.

Meglepő lehet, hogy miért pont a kendert alkalmazzák a környezetbarát technológiákban. A kender, mint alapanyag a kötél, ruházat vagy akár élelmiszer előállítására is tökéletes. Az építkezésben viszonylag hamar felismerték a kender sokoldalúságát. Az anyagok tesztelésekor kiderült, hogy időtálló és környezetkímélő anyagról van szó, amely rendkívül alacsony hővezető képességű. Termesztése, feldolgozása kisebb környezeti nyomással jár.

Egy kenderrel szigetelt ház a legszigorúbb környezetvédelmi előírásoknak is megfelel, mivel teljesen lebomló és komposztálható anyagról van szó.

Kender hőszigetelés

Az építkezéseken ma már gyakran, előírásszerűen alkalmaznak környezetbarát módszereket. Ennek oka, hogy a növekvő környezeti nyomás és az ember ökolábnyoma világszerte növekszik. Ezt hivatott ellensúlyozni a kender hőszigetelés. A károsanyag-kibocsátás minimalizálása és a hulladékmentes, lebomló alapanyag biztosítja, hogy a kender hőszigetelés a jövő ideális szigetelése legyen.

Miért pont kender hőszigetelés?

Ha a téli hidegekre gondolunk, akkor világos, miért kell szigetelni a lakóépületeket. Azonban a globális felmelegedés nyomán bekövetkező hőhullámok is egyre gyakrabban fordulnak elő, akár hazánkban is. Emiatt nemcsak a téli hideg időre, hanem a nyári kánikulára is gondolnia kell, ha házát le szeretné szigetelni.

A hővezető képessége rendkívül alacsony, és ezért a nyári kánikulát is kint rekeszti, a téli hidegben pedig kellemes meleg érzetet biztosít. Mindez a műanyag szigetelések káros kipárolgásai nélkül. Nem ártalmas az egészségre, és nem ismert semmilyen allergén hatása sem.

Hol érdemes kender hőszigetelést alkalmazni?

Ha Ön úgy dönt, hogy kender hőszigetelést szeretne, akkor számoljon a többi alternatív megoldással is. A farost szigetelések széles skálája érhető el a piacon, amelyekkel változatos beltéri megoldások kivitelezhetők. A kenderrel is könnyen és gyorsan lehet dolgozni, mivel könnyű és puha, mégis tartós anyag.

Egy másik fontos tényező a kenderrel kapcsolatban, hogy az építkezés során sem okoz kényelmetlenséget. Nem szúr és nem is irritálja a bőrt, nyálkahártyát, ahogyan azt a mesterséges gyapotanyagoknál tapasztalhatjuk.

Nem ismert olyan elrendezésű épület, ahol ne lehetne eredményesen alkalmazni ezt a környezetkímélő anyagot. A páratartalom szabályozása, hő- és hangszigetelő tulajdonságai révén bárhol hatékonyan alkalmazható. A kender a teszteléseken állta a tűzpróbát, kevéssé gyúlékony anyag, amely biztonságossá teszi az alkalmazását. (X)