Mit kell tudni az alkáli gombelemekről? /X/

Az alábbiakban a legkisebb kategóriába tartozó gombelemeket mutatjuk be, azoknak is az alkáli típusát.

A gombelemek típusai

A gombelemeket a már említett kémiai összetételük alapján 3 nagy csoportba soroljuk. A legújabb fejlesztésnek a lithium gombelemek számítanak, amelyek ennek megfelelően kiváló teljesítményük és tartósságuk mellett igen jó minőségűek, így a biztonságos használatuk 100%-osan garantált.

A második csoportba az ezüst-oxid gombelemek tartoznak, amelyeket szokás óraelemeknek is hívni. Ez nem csoda, hiszen hosszú élettartamuk és stabil feszültségük miatt ideálisak a precíz szerkezettel rendelkező karórákba.

Az alkáli gombelemek jellemzői

A legelterjedtebbnek számító alkáli gombelemek népszerűsége az 50-es évek óta szinte töretlen. Ezt leginkább a jó teljesítménnyel párosuló kedvező áruknak köszönhetik. Káliumtartalmú összetételük miatt kiemelkedő tartóssággal rendelkeznek, de alacsony feszültségük nem teszi lehetővé a nagyobb energiaigényű eszközök működtetését. Mivel igen sokáig megőrzik névleges kapacitásukat, ezért az egyidejűleg csak kevés energiát igénylő elektronikai cikkeket hosszú ideig képesek üzemben tartani.

Az alkáli gombelemek azért is kedveltek, mert rendkívül biztonságos működést biztosítanak, nem kell tartani az elektrolit esetleges szivárgásától sem.

Méretek

Az alkáli gombelemek - a többi típushoz hasonlóan - sokféle méretben kaphatók. Az azonos méretű energiaforrások megvásárolhatók akár egyenként, de igény szerint kettes vagy tízes kiszerelésben is. Ha több olyan elektronikai cikkel is rendelkezünk, amelyek eltérő nagyságú gombelemmel működtethetők, akkor a különböző méretű elemeket tartalmazó csomagok jelenthetik a megoldást. Bármilyen típusú elemre is van szükségünk, a 18650-Akku.hu webáruházának széles kínálatában biztosan megtaláljuk a megfelelő méretet.

A tökéletesen passzoló elem kiválasztását ne bízzuk a véletlenre! Érdemes megnézni a termék használati útmutatóját, vagy - ha ez nem lehetséges - rákeresni az interneten, hogy pontosan milyen méretű és feszültségű alkáli gombelem való a készülékbe. Ha ez megvan, akkor már nincs is más dolgunk, mint megrendelni a megfelelő típust, a szükséges számú elemet tartalmazó kiszerelésben. Ennek kiválasztásakor nem árt, ha nagyobb csomagot rendelünk, így ha az elem lemerül, akkor lesz otthon tartalék.

Ne felejtsük el azt sem, hogy a használt elemek gyűjtésére vonatkozó szigorú szabályok a gombelemekre is vonatkoznak, tehát kisebb méretük ellenére ezeket is veszélyes hulladékként kell kezelni. (X)