SZENT JÓZSEF-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi belvárosi templomban vasárnap 18-án ünnepi sorrendben lesznek szentmisék 7.30, 9, 10.30, 12 és 18 órától.

ILLYEFAVA. Szombaton a 18 órakor kezdődő szentmise után megtartják a szokásos engesztelést szentségimádással.

Licit a tűzkárosultak megsegítésére

A Magyarországon Élő Háromszékiek Egyesülete jótékonysági árverést szervez a csíksomlyói tűzkárosultak támogatására. A szervezet Facebook-oldalán különböző sportklubok – FTC, Sepsi OSK – által felajánlott, dedikált mezekre, festményre lehet licitálni május 29-ig az eredeti bejegyezések alatt. (dvk)

Röviden

IVÓVÍZ. Tegnap éjszaka Kézdivásárhelyen mosták az ivóvízhálózat vezetékeit, ezért még számítani lehet arra, hogy a csapokból kisebb nyomáson zavaros ivóvíz folyik. A víz ülepítés után fogyasztásra alkalmas, de amíg a vezetékekben a víz meg nem tisztul, palackozott ivóvíz fogyasztása javallott. A karbantartási munkálatok miatt Oroszfaluban, Sárfalván, Szászfaluban és Nyujtódon is szünetel a vízszolgáltatás, újraindítása után itt is a víz elszíneződésére lehet számítani.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Székelyszáldoboson és Olaszteleken, hétfőn Nagybaconban gyűjti a szelektív hulladékot. A lomtalanítási programban 5 kg leadott üvegért 0,5 liter sör jár, az elektronikai hulladék ellenértékét továbbra is levonják a számlából.

TÚRA. A háromszéki EKE április 17-én, szombaton medvehagymatúrát szervez a Feketehalmi várhoz. Indulás 8 órakor a Sugás Áruháztól. Túravezető: Dukrét Lajos (telefon: 0754 099 574). Megközelítés: Előpatak–Árapatak–Botfalu–Höltövény–Feketehalom. A túra hossza kb. 12 km.

SEPSISZENTGYÖRGYÖN AZ X-FAKTOR. Újra megrendezi válogató körútját Erdélyben Magyarország legsikeresebb tehetségkutatója április 15–25-ig, nyolc erdélyi városban hallgatja meg a tehetséges előadókat, akik később akár a mentorok elé is kerülhetnek. Egyéniben, duóban vagy háromfős formációban várják az énekelni szerető tehetségeket a meghallgatásokra. Ha zenekarral szeretnének benevezni, vinni kell valamilyen bemutatkozó anyagot. A meghallgatás április 18-án, vasárnap 14–18.30 óráig Sepsiszentgyörgyön a Fidelitas Hotelben (Gólya utca 14. szám) történik. Részletek az rtl.hu/xfaktor/meghallgatas honlapon.

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLATRA számíthatnak mindazok, akiket magyarságuk vagy vélhetően magyarságuk miatt jogsérelem ért. Elérhetőség a 0741 568 527-es telefonon.

POLGÁRI ­­KEZDEMÉNYEZÉS. Ha még nem támogatta aláírá­sával a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezését, megteheti munkanapokon 9–13 óráig a szervezet sepsi­szent­györgyi székházában, a Konsza Samu utca 21. szám alatt. A 0267 318 180-as, illetve a 0744 834 617-es telefonszámon az elektronikus aláírásban is segítséget nyújtanak.

SEGÍTENEK AZ OLTÁST KÉRŐKNEK. Az RMDSZ Kovászna megyei székházaiban segítenek az oltási regisztrációban a 65 év felettieknek és a krónikus betegeknek. Érdeklődni lehet a sepsiszentgyörgyi (telefon: 0267 352 552, 0735 610 100), kézdivásárhelyi (0267 352 552, 0721 297 540), baróti (0267 352 552, 0742 174 168) és kovásznai (0267 352 552, 0734 639 897) székházban.

Színház

A MŰSOR című online színházi beszélgetőműsor ötödik részének bemutatóját tartják a hétvégén, amelyben Fekete Mária, Kovács Kati és Kolcsár József színművészekkel ismerkedhet meg közelebbről a közönség. Az ötödik rész házigazdája, Pál Ferenczi Gyöngyi meghívottjainak szakmai és magánéletébe is igyekszik betekintést nyújtani a felvetett témák által. Az érdeklődők április 17-én, szombaton 17 órától kezdődően tekinthetik meg a videót 24 órán keresztül a Tamási Áron Színház Facebook-oldalán található linkről. Ugyanitt a Műsor korábbi részei is elérhetőek, mindegyik 4 dolláros áron (16 lej körül), amit a link aktiválásakor bankkártyáról lehet kifizetni.

Képernyő

BRASSAÏ MAGYAR ADÁS. Az Erdély TV-ben ma 15 órától és kedden 12 órától; az RTT-n vasárnap 9, hétfőn 8 és kedden 22 órától: Lapszemle. Események-rendezvények. Napok hordaléka: Interjú Novák Leventével, Petőfi-200_14, BL-köszöntő.

AZ ERDÉLY TV új műsora: Mesterfogás. Vasárnap 20 órától a Magazinműsorban Badics Petra vendége Korodi Attila. Egy polgármesteren áll az, hogyan él egy közösség, hogyan érzi magát azon a településen, ahol az otthona van. Milyen az élete az idősnek vagy fiatalnak, egyedülállónak vagy családosnak, gazdának, orvosnak, művésznek vagy pedagógusnak. Nagy kihívás, mindig a közösség jólétét kell előtérbe helyeznie. Korodi Attila egy sikeres politikai karriert hagyott ott, és szeretett szülővárosának, Csíkszeredának az életét kezdte el egyengetni.

RTV2. Ma 13 órától: ZeneKincsHáz – Viski János – A huszadik század néhány legjelentősebb magyar zeneszerzőjének tanára, Kodály zeneakadémiai kollégája volt a szilágyzoványi születésű Viski János. Az Erkel Ferenc- és Kossuth-díjas zenepedagógus hatvan éve hunyt el. A ZeneKincsHáz sorozat házigazdája, Selmeczi György méltatja Viski János munkáságát. ♦ Aranyszalagtár: In memoriam Szabó Gyula – 1978-ban jelent meg Szabó Gyula író Kubai naplója. Ez alkalomból kereste fel Zágoni Olga, a magyar adás egykori munkatársa. Ezzel az interjúval emlékeznek a 91 évvel ezelőtt született Szabó Gyula íróra. ♦ És azt tudta? – honnan származik a kulimász szavunk?

Szívből jövő könyvajándék

A könyvajándékozás nemzetközi napjához (február 14.) saját kezdeményezéssel csatlakozó sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár gyermekkönyvek gyűjtését és átadását szervezi meg hátrányos helyzetű háromszéki gyermekek, illetve csoportjaik számára, együttműködve a megyében szociális tevékenységet folytató szervezetekkel. Közel 1500 háromszéki gyermeket szeretnének megajándékozni magyar és román nyelvű könyvekkel, illetve könyvgyűjteményt adományozni gyermekcsoportok számára. A gyűjtés február 1-jén kezdődött és április 23-ig tart. Az ajándékozást megkönnyítő javaslatok: 0–3 éveseknek leporelló, kartonkönyv, mondókás könyvek; 3–6 éveseknek rövid meséket, verseket tartalmazó képeskönyvek; 7–11 éveseknek mesék, meseregények, kezdő olvasóknak szóló könyvek; 11–14 éveseknek meseregények, ifjúsági regények, ismeretterjesztő könyvek; 14+ ifjúsági regények. A 2005 után megjelent, új vagy újszerű állapotban lévő könyveket a könyvtárban és a fiókkönyvtárban kialakított gyűjtőpontnál lehet leadni. A helyben megvásárolt könyvek a sepsiszentgyörgyi könyvesboltokban található dobozokba is betehetők. A könyv felmutatásával a megajándékozott gyermekek ingyenes könyvtári belépőt kapnak. A program lezárásakor az adományozók között a Sepsiszentgyörgy képes története és a 100 erdővidéki recept című könyveket sorsolják ki. Ha az adományozó szeretne részt venni a sorsoláson, ki kell töltenie a doboz mellett elhelyezett szelvényt.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 22–6 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea (0267 351 057, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015), hétfőtől a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 015); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann (0745 822 449) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 465) szombaton és vasárnap 9–12 óráig; a törvényszékkel szembeni Dr. Mester-Nagy fogászati rendelőben (telefon: 0745 791 109) szombaton 11–13 óráig; a Lázár Mihály utca és a Grigore Bălan út kereszteződésénél levő Fazakas Dental Clinic rendelőben (telefon: 0744 857 743) szombaton és vasárnap 14–19 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.