Cîțu nem volt hajlandó ezt megerősíteni vagy cáfolni a kormányülés utáni sajtóértekezletén, az újságírók erre vonatkozó kérdéseit azzal hárította el, hogy a kormányülés is a koalíció működését bizonyítja, ezen fontos döntések születtek, és a maga részéről köszönetet mondott az MRSZ–PLUS minisztereinek felelősségteljes hozzáállásukért.

Az országban azt követően alakult ki koalíciós válság, hogy a kormányfő a koalíciós partner hozzájárulása nélkül váltotta le az MRSZ–PLUS által jelölt Vlad Voiculescu egészségügyi minisztert, miután a tárca előző napon tudta nélkül módosította a települések vesztegzár alá helyezésének feltételeit.

Az MRSZ–PLUS azt állítja, hogy folytatná a közös kormányzást a Nemzeti Liberális Párttal (NLP) és az RMDSZ-szel, de Cîțu nélkül. A koalíciós partnerek azonban nem siettek tárgyalóasztalhoz ülni, és egyelőre Klaus Iohannis államfő sem adta jelét annak, hogy közvetítene a koalíciós pártok között.

A román média úgy tudja: az NLP „időhúzásra játszik”, hogy lehiggadjanak az indulatok, és nem hajlandó miniszterelnöke beáldozásával elégtételt szolgáltatni az MRSZ–PLUS-nak. Erre utal Florin Cîţu tegnapi nyilatkozata is, aki arra a felvetésre, hogy jelen helyzetben szükségesnek tartja-e, hogy garanciát vállaljon az MRSZ–PLUS szövetséggel szemben arra vonatkozóan, hogy a továbbiakban nem fogja előzetes egyeztetés nélkül meneszteni az alakulat valamely miniszterét, azt válaszolta: az alkotmány előírásain túlmenően nem indokolt további koalíciós szabályokat felállítani. Az MRSZ–PLUS azon igénylésével kapcsolatban, hogy mielőbb üljenek össze a koalíciós pártok vezetői, a kormányfő azt mondta, a koalíciós üléseket rendszerint hétfőn tartják, így a következő ilyen egyeztetésre hétfőn kerül sor. Arra a kérdésre pedig, miszerint egyetértene-e azzal, hogy a kormánykoalíció jelenlegi összetételének megőrzése érdekében az NLP elnöke, Ludovic Orban legyen a miniszterelnök, Cîţu azt válaszolta, hogy „a jelenlegi kormánykoalíció működik”.

A liberálisok mellett sorakozott fel az RMDSZ is, amely szerint egy miniszter visszahívása a kormányfő kizárólagos alkotmányos joga. Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes a Digi24 hírtelevíziónak nyilatkozva úgy értékelte: az MRSZ–PLUS elsiette állásfoglalását, és nem kellene ragaszkodnia Cîțu eltávolításához, mert az elfogadhatatlan. Kelemen Hunor szerint Cîțu nagyon sok türelemmel viszonyult – a kormánya számára politikailag kínos helyzetek sorozatát előidéző – Voiculescuhoz, és azt is cáfolta, hogy nem egyeztetett volna leváltásáról. „A kormányfő még velem is konzultált, mielőtt döntött volna. Akkor sem mondanám, hogy a miniszterelnöknek is mennie kell, ha egy RMDSZ-es minisztert váltott volna le” – mutatott rá az RMDSZ elnöke.

Miután Dan Barna miniszterelnök-helyettes, az MRSZ–PLUS társelnöke nem volt hajlandó betölteni a tisztséget, Florin Cîțu vette át az ügyvivői szerepet az egészségügyi tárca élén. Első intézkedése az volt, hogy még szerda este érvénytelenítette a koalíciós válság kirobbanásához vezető, a karantén feltételeinek járványügyi mutatóit módosító miniszteri rendeletet. A kormányfő a tárca egyik államtitkárára bízta a napi ügyek intézését, és arra vár, hogy az MRSZ–PLUS újabb minisztert jelöljön Voiculescu helyére.

A Vlad Voiculescu által kiadott, a leváltását, majd ennek következtében a koalíciós válságot előídéző miniszteri rendelet egyebek mellett az elmúlt hét napban elvégzett tesztek számától, a 14 nap alatt regisztrált új fertőzöttek számától, a fertőzöttségi rátától, az intenzív osztályon lévő szabad helyek számától függő pontrendszert vezetett volna be, amely szerint el lehetett volna rendelni a vesztegzárat a százezer lakosnál nagyobb városokban. Florin Cîţu szerint a rendelettel az volt a baj, hogy azt megjelentetése előtt nem hagyta jóvá az országos vészhelyzeti bizottság, holott ennek a testületnek a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos minden intézkedést előzetesen engedélyeznie kell.