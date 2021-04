Tűzvédelem – csak papíron

Az eset azért nagyon súlyos, mert a cég ügyfelei között kórházak, iskolák, katonai egységek, börtönök, közintézmények, üzemanyagtöltő állomások, közszállítási vállalatok, légitársaságok, hő-, villamos- és atomenergiát előállító vállalatok, vegyi kombinátok is voltak, mutat rá a rendőrség. A cég félrevezette ügyfeleit a karbantartási szolgáltatások elvégzését és minőségét illetően, így azok jelentős pénzösszegeket fizettek ki neki, amelyek egy részét nem is vezette be a könyvelésbe, így nem fizetett adót sem.

Az akció a Maros megyei ügyészség koordinálása alatt zajlik, Bukarestben és Maros, Arad, Fehér, Argeş, Bákó, Brassó, Buzău, Beszterce-Naszód, Călăraşi, Kolozs, Konstanca, Dâmboviţa, Dolj, Hunyad, Galac, Giurgiu, Iaşi, Ilfov, Máramaros, Mehedinţi, Olt, Prahova, Szatmár, Szilágy, Suceava, Temes, Teleorman és Vâlcea megyében tartottak házkutatásokat.