A magyar kormány döntése értelmében 2022 végéig lezárul a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program – jelentette be tegnap az Arad megyei Pécskán Grezsa István, a programért is felelős miniszteri biztos. Grezsa István egy, a program keretében már épülő óvoda időkapszulájának elhelyezésén vett részt a magyar–román államhatártól mintegy harminc kilométerre fekvő román többségű kisvárosban.

A miniszteri biztos a rendezvény után az MTI-nek telefonon elmondta: a jövő évi zárásig 176-ra emelkedik a program keretében felépített új magyar óvodák száma, és 773-ra azoké az óvodáké, amelyeket felújítottak. A több parlamenti cikluson át folyó, összesen 61 milliárd forintos költségvetésű program keretében emellett négyszáz játszótér és több tucat óvodai sportpálya is épült, és nagy mennyiségű didaktikai eszköz került a Magyarország határain kívüli magyar óvodákba. Hozzátette: az óvodai infrastruktúra-fejlesztéshez jelentős humánerőforrás-fejlesztés is társult.

A tegnapi eseményen a már épülő pécskai óvoda egyik szegletkövében helyezték el az időkapszulát. A református egyház által épített intézmény mintegy 60 magyar gyermek ellátását biztosítja majd egy bölcsődei és két, hosszú programos óvodai csoportban. A beruházás 220 millió forintból valósul meg.

Grezsa István elmondta: Klebelsberg Kuno egykori kultuszminiszter példája is azt jelzi, hogy akkor kell építkezni, amikor nehézség és kilátástalanság övezi a mindennapi életet. A Pécskán született politikus a két világháború közötti időszakban tíz éven át töltötte be a vallás- és közoktatásügyi miniszteri tisztséget, és megreformálta a magyar oktatásügyet. „Ebben a pandémiában nagyon jó üzenete van a mai eseménynek, hiszen az említett kultuszminiszter hagyatéka az a rengeteg intézmény, amely olyan időszakban épült a megmaradt Magyarországon, amikor az ország politikailag és gazdaságilag is keresztre volt feszítve” – fogalmazott Grezsa István.