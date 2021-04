Biden szankciókat jelentett be Oroszország ellen

Az elnök megfogalmazásában Oroszország célul tűzte ki a „szabad és tisztességes, demokratikus választások aláásását” az Egyesült Államokban, továbbá újságírókat és másként gondolkodókat célzó „rosszindulatú kibertámadási tevékenységeket” támogatott országa határain kívül, valamint nemzetközi jogot sértett. Biden szerint mindez „szokatlan és különleges fenyegetést jelent az Egyesült Államok nemzetbiztonságára, külpolitikájára és gazdaságára”.

Az amerikai elnök által aláírt – és a kongresszusnak levél formájában megküldött – rendelet értelmében az Egyesült Államok olyan büntető intézkedéseket hozott, amelyek „stratégiai és gazdasági következményekkel” járnak majd Oroszországra nézve, ha ez utóbbi folytatja vagy fokozza a nemzetközi helyzet destabilizálására irányuló akcióit. Washington ezen kívül kiutasít tíz olyan orosz személyt, aki az orosz hírszerzésnek dolgozik amerikai területen diplomáciai fedettség alatt – fogalmaz az elnöki rendelet.

A rendelet megjelenése után külön közleményt adott ki az amerikai pénzügyminisztérium és a külügyminisztérium is. A külügyi tárca közleményét Antony Blinken miniszter írta alá. A tárcavezető konkrétan idézte a SolarWinds hackertámadását, és szólt Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikusról is. Blinken Navalnij „azonnali szabadon bocsátását” követelte, leszögezve, hogy az amerikai kormányzat „továbbra is aggódik” Navalnij egészségi állapota miatt.

A két ország közötti feszült viszony tovább romlott az utóbbi időben. Nagy felháborodást váltott ki orosz részről, amikor Biden elnök egy – az ABC Newsnak adott – márciusi interjúban igenlően válaszolt arra a riporteri kérdésre, hogy gyilkosnak tartja-e Putyint. Az amerikai elnök akkor azt is mondta, hogy Oroszország „meg fog fizetni” a 2020-as elnökválasztásba szerinte történt beavatkozásért. Oroszország másnap visszahívta az egyesült államokbeli orosz nagykövetét.

Kedden Biden telefonon tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, ahol az amerikai elnök hangsúlyozta az Egyesült Államok elkötelezettségét Ukrajna területi integritása mellett, és aggodalmának adott hangot a jelentős orosz haderő-összevonás miatt a Krím félszigeten és Ukrajna határán. Az amerikai elnök ezen kívül azt is világossá tette, hogy az Egyesült Államok határozottan fel fog lépni nemzeti érdekeinek védelmében, „reagálva az orosz lépésekre, mint például a kibertámadások vagy a választási beavatkozás”.

Bekérette az orosz diplomáciai tárca a moszkvai amerikai nagykövetet a Washington által meghirdetett újabb szankciók után – jelentette be Marija Zaharova külügyi szóvivő tegnapi sajtótájékoztatóján. „Oroszország külügyminisztériumába meghívták az amerikai nagykövetet. További információt önökkel a megbeszélés után osztunk meg, amely az amerikai fél számára nehéz lesz” – mondta Zaharova. „Az efféle agresszív magatartás kétségtelenül határozott visszautasításban fog részesülni, a szankciókra adandó válasz elkerülhetetlen lesz” – tette hozzá. Zaharova szerint Washingtonnak tudnia kell, hogy a kétoldalú kapcsolatok megromlásának az árát „meg kell fizetni”. A szóvivő a történtek miatt Washingtonra hárította a felelősséget.