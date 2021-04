Az újraindítás éve

Az újraindítás évének nevezte az idei esztendőt Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke az önkormányzat tegnapi soros ülésén, amelyen a testület elfogadta a megye és az alárendelt intézmények költségvetését. A megyevezető az ülést követő, immár negyvenedik megyeinfón is kiemelte, fejlesztésorientált költségvetésről beszélhetünk, a büdzsé 55 százalékát beruházásokra fordítják.

Az elmúlt harminc év legnagyobb költségvetése az idei, ehhez hasonló még 2015-ben volt. Most is, mint hat évvel ezelőtt, jelentős uniós pályázati pénzt tudnak felhasználni, tájékoztatott az elnök. Megismételte, amit a tavalyi büdzsé elfogadásakor is elvként határoztak meg: számukra a háromszéki emberek egészségének és biztonságának védelme a legfontosabb. Tavaly úgy döntöttek, hogy a járvány elleni küzdelemnek nem lehet sem adminisztratív, sem pénzügyi akadálya, ezért prioritásként kezelték az egészségügyi- és a szociális rendszer támogatását. Emellett fejlesztések, beruházások sokaságát indítják, folytatják, vagy tervezik lezárni ebben az évben. A 2021-es évben 389 millió lejből gazdálkodik a megyei önkormányzat.

A főbb tevékenységi területeket tekintve a legnagyobb összeget a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház fejlesztése és fenntartása teszi ki, ami 154,9 millió lejt jelent. Ezt követi a megyei utak és hidak korszerűsítésére, újjáépítésére szánt összeg, ami eléri a 95,2 millió lejt. Az elnök megjegyezte, hogy négy év alatt több mint 100 kilométer megyei utat újítanak fel, ebből 50 kilométer Erdővidéken található. A szociális ellátási és gyermekvédelmi rendszer fenntartására és fejlesztésére 54,5 millió lejt szánnak.

Kulturális intézményeinek fenntartására, művelődési programokra, egyházi és sporttámogatásra 36,9 millió lejt szán idén a megye. A sporttámogatások java a jégkorong, a labdarúgás és a kosárlabda számára elkülönített 2,3 millió lej, mondta Tamás Sándor, hozzátéve, idén az eddigieknél jóval nagyobb összeggel, 75 ezer lejjel támogatják a Székelyföld Kerékpáros Körversenyét.

A megye településeinek igényeihez igazodik a háromszéki települések korszerűsítési programja, melynek célja a térség népességmegtartó és népességnövelő erejének növelése, valamint a fiatalok helyben maradásának és hazatelepülésének elősegítése. A program részeként önkormányzatok és egyházak pályázhatnak fejlesztések megvalósítására. Ide tartozik az egyházak számára meghirdetett pályázat, idén ez a keret 1,5 millió lej, valamint a pályázatból finanszírozott szociális szolgáltatások is, kiemelten az otthoni idős- és beteggondozást támogatják egymillió lejjel. Folytatódik a községi családorvosi rendelők és kisvárosi kórházak felújítására, felszerelésére szánt program, a községi könyvtárak felújítására szóló pályáztatás. Az elnök jelezte, hogy a negyven vidéki könyvtár zöme zárva tart, ezeken igyekeznek segíteni, ennek kapcsán kiemelte, hogy Szentkatolna község tavaly felújította könyvtárát. Óvoda- és iskolafelújításra 900 ezer lejt szánnak, folytatódik a tanórák utáni iskolai tevékenységek támogatása, a sportbázisok, játszóterek, önkéntes tűzoltó egyesületek szertárainak építésére, felújítására szánt program is.