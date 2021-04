Hozzátette: Romániában sem a koalíciós kormányzásnak, sem a párbeszédnek a kultúrája nincs kialakulva, és a helyzetet nehezíti, hogy a pártokon belül is vannak ellentétek. A jelenlegi koalíció ugyanis csak névleg áll három alakulatból (amelyben a harmadik az RMDSZ), valójában öt párt alkotja: a Nemzeti Liberális Párt (NLP) sok tagja jött a volt Demokrata Pártból (DP), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (MRSZ) pedig a Szabadság Egység és Szolidaritás Pártjával (PLUS) alkot szövetséget – és mind a két román koalíciós partner belső választásokra készül. A koalíciónak azonban előre kell mennie – szögezte le Antal Árpád, aki a sepsiszentgyörgyi RMDSZ-szervezet elnöke is – mert a másik oldalon a Szociáldemokrata Párt (SZDP) és a Románok Egységéért Szövetség (AUR) népszerűsége egyre növekszik. (demeter)