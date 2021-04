A város saját bevételénél 63 946 500 lej szerepel. A tavaly évi megtakarításból megmaradt hatmillió lej, ami az idei esztendő költségvetésének szerves részét képezi, ez azt jelenti, hogy a céhes város idén hetvenmillió lejből tud gazdálkozni. Az össz­bevételből a saját jövedelem 34,5 millió lej. A bevételi források: a személyi jövedelemadóból 16 385 000 lejre számíthatnak, ötmillió lej támogatást a megyei tanácstól kaptak, a helyi terület- és épületadóból 4,4 millió lej bevétel származik, az áfából visszaosztott összeg 6,8 millió lej, a járművek utáni adóból 1,7 millió lej, a Helyi Fejlesztési Országos Programból, illetve az európai uniós pályázatokból 21,4 millió lejre számíthatnak. A városháza működtetésére 6,2 millió, a tanügyi intézmények költségeire 15,7 millió, szociális kiadásokra 4,7 millió lejt fordítanak.

A polgármester azt is elmondta, hogy prioritást élveznek az európai uniós pályázatok, amiből tízet nyertek meg tizenegy beruházási ponttal, ahol az önrészek is jelentős összegekre rúgnak, de vannak olyan kiadások, amelyekre nem számítottak, amikor a beruházások beindultak. A fontosabb idei beruházások: a villanyhálózat korszerűsítése a Turóczi Mózes-iskolában (300 ezer lej), a kórház sebészeti osztályának felújítása (525 ezer lej), a zöldségpiac korszerűsítése (2 300 000 lej), a víz- és csatornahálózat bővítése (3 096 000 lej), a Bem József utca korszerűsítése (5 197 400 lej), az Achim András utca és tér felújítása (2 millió lej), út- és térrendezés a Csernátoni utcában (100 ezer lej), a Turóczi Mózes- és a nyujtódi Jakabos Ödön-iskola épületének energetikai korszerűsítése (3 273 720, illetve 1 180 820 lej), új óvoda építése (1 282 830 lej), az Apor Péter Szakközépiskola felújítása (571 ezer lej), a kórház és a járóbeteg rendelő korszerűsítése (2 111 180 lej), a volt hadapródiskola és a DAC-tó felújítása (4 076 720 lej), új inkubátorház kialakítása (259 520 lej), önkormányzati támogatás orvosi felszerelések vásárlására (992 ezer lej) és önkormányzati támogatás a villanyhálózat felújítására (500 ezer lej). Az idei tervek között a Matkó István és a Kanta utca felújítása is szerepel.

Ahhoz, hogy minden beruházás esetében biztosítani tudják az önrészt, kénytelenek lesznek banki hitelhez folyamodni, egy tízmillió lejes hitelvonalat nyitni – hangsúlyozta Bokor Tibor. A város idei költségvetését különösebb vita nélkül, egyhangú szavazattal fogadták el.