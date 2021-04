Újabb szereplőket mutatott be a sajtó képviselőinek az István, a király székelyföldi nagyprodukció alkotócsapata tegnap délben a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban, ahol a jelenleg zajló egyéni próbák hangulatába is belekóstolhattak a résztvevők.

A produkcióból, melyet augusztus 20-án játszanak először a Sepsi Arénában, több előadást is terveznek, ezért dupla, esetenként tripla szereposztásban készül. Az énekesek közül tegnap Szabó Enikő színművész, a Csíki Játékszín tagja (Sarolt szerepében), Tókos Csongor Attila, a Tókos zenekar prímása és a Kallós Zoltán Népzene Iskola hegedűtanára (Regős szerepében), Szép Gyula Bálint, a Kolozsvári Magyar Opera hegedűművésze és a Tókos zenekar alapító tagja (Regős szerepében), Gergely Elek magánénekes, a Kolozsvári Magyar Opera tagja (Vecellin szerepében), Kis-Lukács Bernadett énekes előadóművész, a Kolozsvári Magyar Opera tagja (Gizella szerepében), Rétyi Zsombor énekes, táncos, a Kolozsvári Magyar Opera tagja (Laborc szerepében), Ritziu Ilka Krisztina színész, énekes, táncos, a Bekecs Néptáncszínház tagja (Réka szerepében), valamint Koppány feleségei: Páldeák Katinka (könnyűzene énekes, a Back in Time zenekar tagja), Fazakas Nóra (balett tanár, a Vámszer Géza Művészeti Népiskola tanára), Szélyes Boróka (tanuló, a Márton Áron Főgimnázium végzős diákja) és Stekbauer-Hanzi Réka (bábszínész hallgató, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem végzőse) mutatkozott be. A feleségek dalához Koppányként Baricz Gergő is részt vett a próbán.

A járványügyi előírásoknak megfelelően a média képviselőit több kis létszámú csoportban fogadták az alkotók, ugyanazt a néhány zeneműből álló rövid műsort adva elő mindenkinek. Az Üdvözlégyen Géza fia, Unom a politikát, Nem vagyunk még hozzád méltók és a Te vagy a legszebb álmunk című dalok hangzottak el, a rockzenekar élőben kísérte az énekeseket. Orza Călin rendező jelenlétében a szereplőknek lehetőségük nyílt az elmúlt napok során duettben, zenekari kísérettel gyakorolni jeleneteiket, valamint Cserkész Emese és Szilágyi Herbert Zsolt énekkorrepetítorok, illetve Bordás Attila és Tőkes Csaba Zsolt koreográfusok is segítették őket a felkészülésben. A tegnapi próbán az alkotókkal való beszélgetésekre is lehetőséget kínáltak a média képviselőinek.