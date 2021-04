Következő írásunk

Azt mondják, hogy elég, ha vonatkisiklás történik egy országban és máris lemond a közlekedési miniszter. (Sőt, még azért is visszavonul, és bocsánatot kér, ha késnek a vonatok.) Aztán ha csak a korrupció gyanúja vetül is bármelyik miniszterre, az szintén elég ok arra, hogy lemondjon, de nem Romániában. Nálunk ilyen veszély senkit nem fenyeget.