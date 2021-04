Összement a barátság

Azt mondják, hogy elég, ha vonatkisiklás történik egy országban és máris lemond a közlekedési miniszter. (Sőt, még azért is visszavonul, és bocsánatot kér, ha késnek a vonatok.) Aztán ha csak a korrupció gyanúja vetül is bármelyik miniszterre, az szintén elég ok arra, hogy lemondjon, de nem Romániában. Nálunk ilyen veszély senkit nem fenyeget.

A miniszterek korrupciós botrányai csak a hatalomváltás után derülnek ki, és akkor be is zárják őket rendesen. Aztán, például, ha az egészségügyben történt minden tűz, baleset vagy balhé után lemondana az egészségügyi miniszter, kétnaponként újabbakat és újabbakat kellene kinevezni.

Most a kormányfő, Cîțu a legutóbbi kórházas botrány nyomán, illetve azután, hogy tudta nélkül változtatta meg az egészségügyi államtitkár a karanténszabályokat, kirúgta Vlad Voiculescut az egészségügyi miniszteri székből, menesztette az államtitkárát is, a nagy kirúgósdiban pedig az ő miniszterelnöki széke is inog. Már a Foișor Klinika COVID-kórházzá alakításakor (mikor éjnek idején költöztették ki a „rendes” betegeket a kórházból) kirobbant botrány után arra volt kíváncsi Cîțu, hogy „van-e még becsület Romániában?”. Úgy látszik, hogy nincs, mert Vlad Voiculescu sehogy sem akart lemondani. Erre aztán a miniszterelnök köpött, lépett, és úgy kivágta a minisztert, mint a közmondásos macskát. Ezért összement a tej az MRSZ–PLUS társelnökével, Dan Barnával a volt egészségügyi miniszter pártbéli főnökével, aki elfeketedett a hír hallatán, árulást kiáltott, és nem vállalta a neki felkínált ideiglenes miniszterséget. Szerinte azért történt az egész leváltás, mert a miniszter nekifogott az egészségügyben uralkodó maffia felszámolásához. Most Cîțu a miniszterelnöki teendők mellett kénytelen ideiglenesen felvállalni az egészségügyi tárca feladatainak ellátását is. Pedig lenne más is, aki elvállalja, például Nelu Tătaru, aki korábban már volt miniszter, és így hozzá lehet szokva az egészségügyben zajló botrányokhoz, hiszen az ő miniszterkedése alatt is volt egynéhány. A koalíciós egyezség szerint az MRSZ–PLUS adja az egészségügyi minisztert, aki igazság szerint nem kell orvos legyen, hisz sok országban a hadügyminiszter is civil.

De azért a minisztercserék után se várjunk nagy változásokra, mert a járvány kihasználhatja ezt az átmenetet és a május elsejei lazításokat, s nem fog megfutamodni. Ezért, aki teheti, halassza el még halaszthatatlan műtétjét is, és az is jó lesz, ha senki nem kap hirtelen vakbélgyulladást, mert ha beutalják, és közben bezár a sebészet, még a végén költöztetés közben a mentőautóban lesznek kénytelenek az orvosok megműteni.

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) most jubilál, Voiculescu lemondását ugyanis ők is követelték. Az AUR főnöke, George Simion azt állítja, hogy az ők tüntetéseiknek következménye a miniszter kirúgása, amiért gratulált a románoknak, és szerinte addig kell a tiltakozásokat folytatni, amíg a kormány és a parlament is megbukik. Mert most a parlamentben kevés valódi román van. Ezeket mind ki kell ebrudalni, mert ha nem, ők ásnak el minket – állítja. Az ilyen hazafiak és a hozzájuk hasonlók, mint a magyarok nagy barátja, Dan Tanasă rendet tennének a parlamentben. Március végén Tanasă vitába keveredett az MRSZ–PLUS két politikusával, és azt kiabálta az egyiknek, hogy: „Mi van, te tetű… Tűnj el innen! Ne rontsd itt a levegőt!” Igazság szerint csak nekik kellene a parlamentben lenniük és megoldódna minden gond. Kár, hogy kirúgták az AUR-ból Șoșoacă őnagyságát. (Bár az utóbbi időben mintha még a hírtelevíziók is szégyellenék meghívni adásaikba). De azért ő gondoskodik arról, hogy bekerüljön a hírekbe. Mert egy igazi harcos. Miután a szenátus jogi bizottsága kihallgatásra hívta (a vád az, hogy megszegte a közegészségügyi szabályokat, és nem visel maszkot a parlament ülésein), ott is kiviselte magát. Nem viselt szabályszerű maszkot, és így sikerült kimutatnia a foga fehérjét. Ezután bejelentette, fegyverviselési engedélyért folyamodik, hogy mindig legyen nála eszköz az önvédelemre. És éjjel-nappal mellette levő testőrséget is követel. Szerinte Románia nem jogállam, hanem diktatúra.

Ideje lenne visszavenni az AUR-ba mert tisztán látszik, erősen ott van a helye. Nem lenne rossz egészségügyi miniszternek sem, mert ő aztán minden kórháznál, ahol problémák vannak, jelen van. Sőt, még a maszkviselési kötelezettséget is eltörölné.