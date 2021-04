Kitálalt a leváltott miniszter

A szerdán leváltott Vlad Voiculesu volt egészségügyi miniszter és Andreea Moldovan volt egészségügyi államtitkár ma délelőtt a parlament épületében tartott közös sajtótájékoztatót, melyen súlyos vádakkal illették elsősorban Florin Cîţu kormányfőt, de az egész regnáló politikai rendszert is.

Vlad Voiculescu úgy fogalmazott: mandátuma 113 napja „a mentalitások ütközésének 113 napja” volt. Kifejtette: az egészségügyi minisztérium összeomlóban volt, amikor átvette a tárca vezetését, és továbbra is aggódik „az ebben az országban élő emberekért, azokért, akiknek segítségre van szükségük, azokért, akikre a politikusok csak választópolgárokként tekintenek, a rendszerben dolgozó emberekért, azokért, akik változást akarnak.” Az elmúlt napok tapasztalatai azt mutatják, hogy ha valaki magára haragítja „a rendszert”, konkrét érvek hiányában is félre lehet állítani – tette hozzá.

Voiculescu rámutatott, „ijesztő” sebezhetőségeket talált a központi és területi intézményeknél, amelyek a munka összehangolásának hiányára utalnak, arra, hogy a rendszer nem képes a polgárokat szolgálni. „Ahhoz, hogy mindezeken változtatni lehessen, időre, emberekre, bizonyos fajta mentalitásra és hozzáállásra van szükség. Olyan emberekre van szükség, mint Andreea Moldovan vagy azok, akiknek a neve a minisztérium oldalán látható, és akiket sokszor bíráltak, ironizáltak, amiért tiszteletbeli tanácsosként csatlakoztak a csapathoz” – fogalmazott. Hozzátette, a román állam egyik legnagyobb problémája – nemcsak az egészségügyben, hanem minden más területen is – „intézményeinek rendkívül korlátozott kapacitása”.

Cîţu, a járványügyi szakértő

Voiculescu azt is elmondta, Florin Cîţu miniszterelnök majdnem soha nem tárgyalt az egészségügyi minisztériummal, és „az ország első számú járványügyi szakemberévé vált, olyan dolgokról beszélt, amelyekről nem voltak ismeretei, olyan dolgokról, amelyekről nem egyeztetett sem a szakbizottságokkal, sem a szakértőkkel”. „Azt hiszem, ott tévedtem, hogy egyfajta belátást vártam ilyen járványidőben bizonyos politikusoktól, a sajtó egy részétől, de tévedtem. Abban is hittem, hogy egy olyan koalíció által megbízott miniszterelnök, amelyben egyértelmű szabályokat fektettek le, nem fogja olyan megfontolásokból felhasználni kapott hatalmát, amelyek inkább a politikai karrierjéhez köthetők. (...) Azt hittem, túl vagyunk a rangjelzések, a különlegesek, a mérhetetlen kiváltságok korán. Tévedtem: még van mit megtennünk odáig. Abban viszont biztos vagyok, hogy ezen az úton kell haladnunk” – mondta a leváltott egészségügyi miniszter.

Felrótta ugyanakkor, hogy az egészségügyi rendszerben bekövetkezett minden incidenst, balesetet, vagy nem tökéletes helyzetmegoldást, amelyekért egyébként véleménye szerint nem az egészségügyi minisztérium volt a felelős, politikai manipulációra használta fel nem csupán az ellenzék – mert ez természetes dolog –, hanem a koalíciós partnerek is. Példaként a Foişor kórházban történt incidenst említette, ahol a páciensek elköltöztetése nem az egészségügyi minisztérium hatáskörébe tartozott, tehát nem is a tárca volt a felelős a nem megfelelően végrehajtott akcióért. „Ezekért a dolgokért azonban nem szóltam, és azt hiszem, tévedtem emiatt. Úgy gondoltam, hogy egy koalíciós kormányban vannak bizonyos határok. Úgy tűnik azonban, hogy azok a határok csak a jóhiszemű emberek számára léteznek” – sommázta Voiculescu. Hozzáfűzte, félti az ország lakóit, a segítségre szorulókat, de az egészségügyi rendszerben dolgozókat is, „akik már régóta várnak a változásra”.

Manipulált adatok

Voiculescu arról is beszélt, hogy jelentős eltérések vannak a COVID-kórházakban történt elhalálozások jelentett és valós száma között. Úgy vélte, a kormányfőnek felül kellene vizsgálnia a COVID-kórházak haláleset-jelentésének módszertanát. „Nem akarok számokkal dobálózni, mert nem sikerült dokumentálnunk ezt a helyzetet, de vizsgálataink arra utalnak, hogy alapvető különbségek vannak a jelentett és a valós számok között” – mondta Voiculescu.

A volt egészségügyi miniszter ugyanakkor arra kérte a miniszterelnököt, hogy kövesse figyelemmel az Unifarm állami vállalatnál uralkodó helyzetet. „Ez a román állam egyik olyan vállalata, amelyet a megszűnés veszélye fenyeget, a pandémia nagy rablásainak egyike, minden bizonnyal a legnagyobb. Jó lenne az ügyvivő miniszterség alatt ezt a két dolgot tisztáznia, főleg, hogy mindkettő közvetlenül kapcsolódik ahhoz a párthoz, amely a miniszterelnök urat támogatta és támogatja” – fogalmazott Vlad Voiculescu.

Csak ürügyként szolgált

Voiculescu arról is beszélt, hogy a szintén menesztett Andreea Moldovan által aláírt, a karantén elrendelésének feltételeire vonatkozó rendelet csak ürügyként szolgált arra, hogy őt elmozdítsák tisztségéből. Cáfolta ugyanakkor a kormányfő azon állítását, miszerint a határozatot csak az országos vészhelyzeti bizottság jóváhagyásával lett volna szabad kiadni. Arra az újságírói kérdésre, hogy ő maga miért nem írta alá a kifogásolt dokumentumot, és miért nem értesítette a miniszterelnököt erről a döntésről, Voiculescu azt felelte: „Az egészségügyi miniszter nem rendel el karantént, nem tartozik a hatáskörébe”. Mint elmondta, a rendelet nagyon fontos szempontokat nevezett meg a vesztegzár alá helyezés feltételeiként, például azt, hogy az illető megyében hány szabad intenzív terápiás hely van, és ezeket az ajánlásokat senki nem ellenezte. „Ennek az országnak nem politikai úton, veszekedésekkel és szópárbajokkal kell megoldania problémáit, hanem szakértelemmel, valós, igazságon alapuló adatokkal. Ez a rendelet pontosan erről szólt, az adatokról, a valóságról, az emberek szükségleteiről, az egészségügyi rendszer szükségleteiről” – jelentette ki Voiculescu. A volt egészségügyi miniszter úgy vélekedett, hogy a rendeletről Raed Arafat belügyi államtitkárnak, az országos katasztrófavédelem vezetőjének kellett volna tájékoztatnia a miniszterelnököt.

A politikum irányítja az egészségügyet

Végezetül kifejtette, az egészségügyi rendszernek nincs olyan része, amely a politikától mentes lenne. Ismertette, két héttel ezelőtt felmérte a megyei közegészségügyi igazgatóságok vezetőinek tevékenységét, és az eredmény nem volt túl jó. „Elmondhatom, hogy eme szakmai testület egy részének a szakmai tudásával nem büszkélkedhetünk” – mondta Voiculescu. Hozzátette, ezen a területen professzionalizmusra van szükség, ezért alapvetően szükséges, hogy folytassák és felgyorsítsák az eljárást az ágazat politikamentesítése érdekében. „A valóság láttatására van szükség, és az egészségügyi tárca egész csapatával együtt az átláthatóság megvalósítására törekedett, és véleményünk szerint a járványmutatók kiigazításával, a karantén elrendeléséhez szükséges kritériumok módosításával a helyes úton haladtunk” – magyarázta a leváltott miniszter. Hozzátette, a hatóságok kötelessége arról megbizonyosodni, hogy a mutatók mind a valóságot tükrözik és nem „irreális meséket”, és hogy a döntéseket az adatok, a valóság alapján hozzák meg.

Igenis volt egyeztetés

Andreea Moldovan a maga során kifejtette: Vlad Voiculescu felkérésére csatlakozott a minisztériumi csapathoz, azért vállalta a vele való munkát, mert tudta, hogy jó tervei és elképzelései vannak arról, hogy „miként lehetne meggyógyítani ezt az oly régóta szenvedő rendszert”. Több más személyhez hasonlóan politikailag független szakemberként csatlakozott a csapathoz, ami számára garanciát jelentett arra, hogy azt teheti majd, ami orvosi szempontból helyes. Olyan intézkedéseket akartak hozni, olyan rendeleteken dolgoztak, amelyek hozzájárultak volna ahhoz, hogy a koronavírusban szenvedő betegek mellett a krónikus betegek is megfelelő ellátásban részesüljenek. Ugyanakkor készülőben volt a gyógyszertári tesztelést szabályozó rendelet, illetve a kórházi fertőtlenítésről, sterilizálásról és kézhigiéniáról szóló rendelet is.

A karantén elrendelésének új feltételeiről szóló rendelet kapcsán Moldovan azt mondta, két napon át tárgyaltak erről az egészségügyi minisztérium székhelyén az Országos Közegészségügyi Intézet, az országos katasztrófavédelem képviselőivel, járványügyi szakemberekkel, egészségügyi dolgozókkal és Vlad Voiculescu volt miniszterrel. „Három-négy órás megbeszélés volt, másnap visszatértünk a témára pontosításokkal, és a végső formát mindenki jónak találta a minisztériumban és a műszaki-tudományos csoportban. (...) Nem a saját fejem után mentem” – jelentette ki a volt egészségügyi államtitkár.