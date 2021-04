Köztes idill címmel Szkárosi Endre „épüléstörténeti emlékiratából” közöl a lap részleteket. Esszét Egressy Zoltán publikál Spontán címmel. Nyelvpolitikáról, nyelvi jogokról értekezik a Tandemben a rovatgazda Magyari Sára, valamint Nádor Orsolya nyelvész. Radu Țuculescu író a Dialog/Párbeszéd rovatban Akár egy Marquez történetben című visszaemlékezésével van jelen. Forgács Áron #cancel című írása a kitörlés kultúrájával foglalkozik. Biró Árpád Levente első múzeumi sétája a Darvas–La Roche-házba vezet. A kamasz a legdrámaibb karakter című interjúban Pass Andrea drámaíró-rendező vall pályájáról. Zsidó Ferenc Alexandru Mușina Macska-e a cica? című kötetét méltatja. Bozsódi-Nagy Orsolya Csel nélküli diadal című recenziója a Queens Gambit (vezércsel) című minisorozatot ajánlja. Hegyi Réka a Barabás Miklós Céh kolozsvári gyűjteményes kiállítását értékeli, míg Bartha Réka a Tompa Miklós Társulat egyik korábbi előadása, a Nézd, ki van itt! című szatíra online vetítését Bíró Józseffel a főszerepben. Új rovat a Ketten egy páston, Boka László és Demény Péter ezúttal a kétszáz éve született Charles Baudelaire életéről és költészetéről értekezik. Folytatódik az Előhívás, melyben Kőrössi P. József a hetvenes évekből hív elő emléket és képet világmegváltó társairól. A Művészet rovatban Kányádi Iréne az In progress című, a nagyváradi várban rendezett csoportos kiállítást installáció­it, multimédia-projekcióit, videomontázsait méltatja.

Iratkozni lehet a Mathias Corvinus Collegium programjaira

Egyedülálló tehetséggondozás, speciális tudás, összetartó közösség és maradandó élmények – ezt kínálja a diákoknak a Mathias Corvinus Collegium. Ebben az évben Erdély több városában is indul a jelentkezési időszak az ingyenes, iskola mellett végezhető képzésekre 2021 szeptemberétől. Augusztus 30-ig várják a 4. osztályos diákok, június 13-ig a 9–12. évfolyamos középiskolások jelentkezését.

A Fiatal Tehetség Program az országban egyedülálló módon komplex tehetséggondozást kínál általános iskolás diákoknak játékos oktatás keretein belül, a gyakorlati élethez szorosan kötődő ismeretek elsajátításával. Az általános iskolások a félév során belepillantanak a robotika világába, tanulnak a művészet és a matematika kapcsolatáról, kísérleteznek, okulnak a környezetvédelemről, tudatos internethasználati képzésben részesülnek, és formálódik a pénzügyi látásmódjuk is. A programra jelentkezni a fit.mcc.hu oldalon lehet; a jelentkezés feltétele a szülői ajánlás.

A Középiskolás Programon belül a diákok amellett, hogy tovább mélyíthetik tudásukat, olyan készségeiket fejleszthetik, amelyek későbbi tanulmányaik, karrierjük során is hasznosak lehetnek. Az alapvetően e-learning alapú képzést havonta egy országos, személyes készségfejlesztő nap egészíti ki, Magyarországon budapesti, illetve Erdélyben kolozsvári helyszínnel, valamint kihelyezett vidéki képzési alkalmak, tehetségtáborok, tanulmányi kirándulások, angol és román nyelvi kurzusok is színesítik a programkínálatot.

RTV1. Ma 15.10-től: Heti krónika – a legfontosabb hírek háttérrovata. ♦ Változó számjegyeink (I. rész) – Napjainkban a számjegyek valósággal elözönlötték életünket. Sok mindent számokkal fejezünk ki, sok mindent számokban mérünk, vannak, akik úgy érzik, hogy már túl sok mindent. Ha akarjuk, ha nem, a számok ott vannak körülöttünk, mindennapi életünkben. Hogyan és mikor kezdték elárasztani életünket? Milyenek voltak a ma is használt számjegyeink ősei? Hol találjuk ezeket Erdély-szerte? Ezekre a kérdésekre keresi a választ Miholcsa Gyula kétrészes dokumentumfilmje. ♦ Jánosi Csaba geológust az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Kőváry László-díjjal jutalmazta ismeretterjesztő írásai, valamint az ország első borvízmúzeumának létrehozásáért. A magyar adással is többször együttműködött, és egy olyan riportot tűztek újból műsorra, amely a Csíki Természetjáró és Természetvédő Egyesület megalakulásának 25. évfordulója alkalmából készült, helyszíne pedig Lázárfalva és környéke, valamint a Tusnád központjában álló, egyedi Borvízmúzeum.

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 13.20-tól Zenés köszöntő, 14.40-től és 17 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 15 órától Irgalmasság rózsafüzére, 17.20-tól Dicsőséges rózsafüzér, 18 órától szentmise Csíksomlyóról a kegytemplomból, 19.35-től esti mese, 21.15-től Béke rózsafüzére, 21.25-től Effata, nyílj meg! – Görgényi Tünde műsora, 22 órától Zsolozsma – kompletórium. Honlap: mariarardio.ro

